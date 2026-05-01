Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči apelovao je na međunarodnu zajednicu da pozove Sjedinjene Američke Države i Izrael režim na odgovornost zbog, kako je naveo, 40-dnevnog "agresivnog rata" protiv Irana, upozoravajući da su aktuelne tenzije u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu direktna posledica tih akcija.

"Trenutna nebezbednost u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu je direktna posledica američke i izraelske vojne agresije protiv Irana", rekao je Arakči u telefonskom razgovoru sa švajcarskim ministrom spoljnih poslova Ignaciom Kasisom, prenosi iranska TV Press.

Šef iranske diplomatije je istakao da međunarodna zajednica "mora da uzme u obzir ovu realnost i da agresore pozove na odgovornost za njihova flagrantna kršenja Povelje UN i međunarodnog prava".

On je, takođe, optužio protivničku stranu za više kršenja prekida vatre koji je stupio na snagu 8. aprila, tvrdeći da je primirje više puta narušeno.

Švajcarski ministar je ponovio stav svoje zemlje o potrebi za diplomatskim rešavanjem sukoba i povratkom mira u region. Arakči i Kasis su razgovarali i o bilateralnim odnosima i saglasili se da nastave konsultacije o pitanjima od obostranog interesa.