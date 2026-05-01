Dok američki predsednik Donald Tramp tvrdi da postoje naznake podela unutar iranskog vođstva, jedan čovek ubrzano jača svoj uticaj - brigadni general Ahmad Vahidi.

Kako piše Njuzvik, njegov uspon mogao bi imati ključnu ulogu i na bojnom polju i u pregovorima, ali to nije scenario koji bi Vašington želeo.

Vahidi je nedavno imenovan za komandanta Iranske revolucionarne garde (IRGC), nakon ubistva prethodnog komandanta Mohamada Pakpura. Time je postao jedna od najvažnijih figura u bezbednosnom aparatu Irana.

Njegova biografija dodatno naglašava njegovu moć - bio je ministar unutrašnjih poslova i odbrane, zamenik komandanta IRGC, kao i osnivač elitnih snaga Kuds, koje je kasnije vodio general Kasem Sulejmani.

Analitičari smatraju da Vahidi već sada ima ključnu ulogu u donošenju odluka.

"On je čovek koji trenutno vuče konce", ocenio je Kamran Bokari, stručnjak za Bliski istok.

Vahidi je dugo pod sankcijama Zapada, a za njim je još 2007. raspisana Interpolova poternica zbog navodne umešanosti u napad u Argentini 1994. godine.

I pored toga, njegova karijera u Iranu nastavila je da napreduje, a sada, prema ocenama analitičara, konsoliduje moć u trenutku kada se zemlja suočava sa ozbiljnim bezbednosnim izazovima.

Stručnjaci ističu da bi upravo njegovo jačanje moglo dodatno otežati pregovore između Teherana i Vašingtona, jer Vahidi ne pokazuje spremnost na kompromis oko ključnih pitanja, uključujući nuklearni program i Ormuski moreuz.

Ipak, navodi se da Vahidi nije jedini akter u borbi za vlast, već da u Iranu funkcioniše model podeljenog uticaja između vojnih i političkih struktura.

Analitičari ocenjuju da, uprkos tenzijama, spoljne pretnje podstiču jedinstvo unutar iranskog vrha, a ne razdor, što dodatno komplikuje procene o mogućim promenama u vrhu vlasti.