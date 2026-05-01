Načelnik Združenog generalštaba američke vojske, general Dan Kejn, izjavio je pred senatorima da ruski predsednik Vladimir Putin pomaže Iranu u ratnim naporima i učestvuje u njima, što je Kremlj ranije demantovao Beloj kući.

Kejn je odbio da ulazi u detalje zbog javne prirode saslušanja, ali je rekao:

"Tamo se definitivno nešto događa", piše Guardian.

Sa tom ocenom složio se i predsednik odbora, republikanski senator Rodžer Viker.

"Nema sumnje da Rusija Vladimira Putina preduzima ozbiljne korake kako bi potkopala naše napore da ostvarimo uspeh u Iranu", izjavio je Viker.

Rasprava o američkim gubicima

Senator Tom Koton iz Arkanzasa, poznat kao snažan pristalica predsednika, nazvao je američku vojnu operaciju u Iranu "velikim vojnim uspehom". Zatim je upitao Kejna koje korake američka vojska preduzima kako bi smanjila broj žrtava u svojim redovima.

Kejn je odgovorio da je "obezbeđivanje maksimalne zaštite snaga bio glavni prioritet". SAD je u ratu u Iranu do sada potvrdio smrt 13 pripadnika svojih oružanih snaga.

Podsetimo, tokom jučerašnjeg saslušanja američki ministar odbrane Pit Hegset oštro je kritikovao političke protivnike, tvrdeći da su "najveći protivnici sa kojima se trenutno suočavamo nepromišljene, neefikasne i defetističke izjave demokrata u Kongresu".

Ponovio je i da SAD neće dozvoliti Iranu razvoj nuklearnog oružja i da je cilj Vašingtona da dovede Teheran "za pregovarački sto i natera ga da odustane".

Saslušanje je dodatno zaoštrilo političke podele u Vašingtonu. Demokrate traže odgovore o strategiji, količini korišćenog oružja i ukupnim troškovima rata, dok deo poslanika upozorava da Kongres nije dao formalno odobrenje za sukob. Nezadovoljstvo raste i zbog ekonomskih posledica rata, posebno rasta cena goriva i hrane, koje sve više pogađaju američke građane.

Upravo na tom saslušanju izneti su i prvi konkretni podaci o ceni sukoba. Zvaničnik Pentagona Džuls Herst rekao je da je rat u Iranu do sada koštao Sjedinjene Države oko 25 milijardi dolara, pri čemu se najveći deo tog iznosa odnosi na potrošnju municije. Herst je podatke izneo pred članovima Odbora za oružane snage Predstavničkog doma, gde je svedočio zajedno sa ministrom odbrane Hegsetom.