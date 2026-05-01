Sa svojim visokim stablom i bogatom krošnjom punom cvetova, često izgleda kao malo cvetno drvo koje odmah privlači pažnju. Iako deluje zahtevno, istina je da uz pravilnu negu može godinama da bude najlepši ukras vrta.

Ono što je važno da znate jeste da ruža stablašica nije obična ruža. Reč je o kalemljenoj biljci koja ima specifičan način rasta, pa joj je potrebna dosledna, ali ne i komplikovana briga. Kada joj se „uhvati ritam“, ona uzvraća raskošnim cvetanjem koje traje mesecima.

Za početak, ključ uspeha je dobro mesto. Ova biljka voli sunce i potrebno joj je bar šest sati direktne svetlosti dnevno. Bez toga cvetanje slabi, a biljka postaje manje bujna. Takođe, važno je da zemljište bude rastresito i dobro propusno, kako se voda ne bi zadržavala oko korena. Vetar može predstavljati problem, pa je preporučljivo da ruža bude zaštićena i da ima čvrst oslonac koji će držati stablo stabilnim.

Zalivanje treba da bude umereno, ali redovno. Bolje je zalivati ređe, a obilnije, kako bi voda stigla do dubljih slojeva zemlje. Prihrana je takođe važna, naročito u proleće i tokom cvetanja, jer direktno utiče na broj i kvalitet cvetova.

Jedan od najvažnijih koraka u nezi je orezivanje. Uklanjanjem starih i slabih grana podstiče se rast novih izdanaka, a krošnja ostaje gusta i pravilnog oblika. Bez toga, biljka brzo gubi svoju formu i ne izgleda uredno.

Posebno je važan period u maju, kada ruža ulazi u najintenzivniju fazu rasta. Tada treba uklanjati precvetale cvetove kako biljka ne bi trošila energiju na stvaranje semena, već na nove pupoljke. Uz blago skraćivanje izdanaka i dodatnu prihranu, cvetanje postaje još bogatije i dugotrajnije.

Mnogi greše jer preteruju sa zalivanjem, ne koriste oslonac ili sade ružu u senci. Sve to može uticati na njen razvoj i smanjiti broj cvetova.

Ako se pridržavate ovih jednostavnih saveta, ruža stablašica će vam uzvratiti raskošnim cvetanjem i postati pravi ukras vašeg dvorišta.