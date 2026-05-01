U ovom trenutku, Sjedinjene Države imaju oko 80.000 američkih vojnika raspoređenih u Evropi, ali se njihov broj i sastav redovno revidiraju kako bi odražavali promenljivu međunarodnu situaciju, rekao je zvaničnik Američke evropske komande (EUCOM) za TASS.

- Trenutno se na evropskom terenu operacija nalazi oko 80.000 američkih vojnika, sa približno 38.000 stalnih i rotacionih snaga u Nemačkoj“, rekao je on, dodajući da su ovi pripadnici raspoređeni na lokacijama „kao što su Visbaden, Rajn-Pfalc, Štutgart i Bavarska“.

- Ovi brojevi redovno variraju, praktično iz meseca u mesec. Fluktuacija je rezultat planiranih vežbi i rotacija snaga u i iz terena operacija - nastavio je zvaničnik, prenosi Tasnim.

- Kontinuirano preispitujemo i prilagođavamo naš stav kako se uslovi razvijaju, koristeći našu kombinaciju i stalnih i raspoređenih snaga - naveo je on.

Po njegovim rečima, odluke Vašingtona u tom pogledu donose se tokom konsultacija sa partnerima iz NATO-a.

- Takođe se blisko konsultujemo sa saveznicima NATO-a kako bismo osigurali odgovarajući kolektivni stav odvraćanja i odbrane. Naši saveznici dodaju svoje snage i kapacitete kako bi osigurali našu kolektivnu sposobnost odvraćanja i odbrane - rekao je zvaničnik EUCOM-a.

29. aprila, Tramp je signalizirao da njegova administracija razmatra smanjenje prisustva američkih trupa u Nemačkoj i da će uskoro doneti odluku o tom pitanju. Odgovarajući na pitanja novinara sledećeg dana, rekao je da bi SAD mogle da revidiraju smanjenje broja svojih trupa u Italiji i Španiji.

Prema pisanju lista Politico, objava je šokirala Pentagon i „zapanjila zvaničnike odbrane“, koji su se trudili da shvate koliko je ozbiljna Trampova objava. Tri američka vojna zvaničnika rekla su novinama da se sada diskusija vodi o „potencijalnom novom pritisku da se stotine, ako ne i hiljade, američkih trupa izvedu iz Nemačke“. Među evropskim zemljama, Nemačka je domaćin najvećeg američkog vojnog kontingenta.