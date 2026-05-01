Američke opcije: Predsednik Donald Tramp se u četvrtak žalio na napore Kongresa usmerene na ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. Američki predsednik je takođe rekao da niko ne zna status pregovora sa Iranom osim njega samog i nekolicine drugih, sugerišući da pregovori napreduju uprkos javnom prividu zastoja. Očekivalo se da će danas čuti o ažuriranim vojnim opcijama od zvaničnika Pentagona.

Evropska tenzija: Spor između SAD i njihovih evropskih saveznika dostigao je nove visine, a Tramp je pretio da će povući američke trupe iz Nemačke, Italije i Španije usred neslaganja oko rata. „Poverenje u ovu Belu kuću nije isto“, rekao je nemački poslanik za CNN.

Teheran prkosi: U međuvremenu, vrhovni vođa Modžtaba Hamnei udvostručio je svoju beskompromisnu ​​viziju za region, proglašavajući novostečene dobitke Irana nepovratnim činjenicama, sve to uz provokativne poruke svojim susedima.

Arakči: Međunarodna zajednica da pozove SAD i Izrael na odgovornost Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči apelovao je na međunarodnu zajednicu da pozove Sjedinjene Američke Države i Izrael režim na odgovornost zbog, kako je naveo, 40-dnevnog "agresivnog rata" protiv Irana, upozoravajući da su aktuelne tenzije u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu direktna posledica tih akcija. Tramp: Cene energenata pašće "kao kamen" čim se završi rat u Iranu Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je sinoć u razgovoru sa novinarima da ce cene energenata "pasti kao kamen" čim se završi rat u Iranu. Izraelske snage privele 173 pripadnika flotile za Gazu Američki zvaničnik: Do primirja SAD i Irana došlo zbog približavanja roka za ratna ovlašćenja