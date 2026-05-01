Američke opcije: Predsednik Donald Tramp se u četvrtak žalio na napore Kongresa usmerene na ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. Američki predsednik je takođe rekao da niko ne zna status pregovora sa Iranom osim njega samog i nekolicine drugih, sugerišući da pregovori napreduju uprkos javnom prividu zastoja. Očekivalo se da će danas čuti o ažuriranim vojnim opcijama od zvaničnika Pentagona.
Evropska tenzija: Spor između SAD i njihovih evropskih saveznika dostigao je nove visine, a Tramp je pretio da će povući američke trupe iz Nemačke, Italije i Španije usred neslaganja oko rata. „Poverenje u ovu Belu kuću nije isto“, rekao je nemački poslanik za CNN.
Teheran prkosi: U međuvremenu, vrhovni vođa Modžtaba Hamnei udvostručio je svoju beskompromisnu viziju za region, proglašavajući novostečene dobitke Irana nepovratnim činjenicama, sve to uz provokativne poruke svojim susedima.
Arakči: Međunarodna zajednica da pozove SAD i Izrael na odgovornost
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči apelovao je na međunarodnu zajednicu da pozove Sjedinjene Američke Države i Izrael režim na odgovornost zbog, kako je naveo, 40-dnevnog "agresivnog rata" protiv Irana, upozoravajući da su aktuelne tenzije u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu direktna posledica tih akcija.
Tramp: Cene energenata pašće "kao kamen" čim se završi rat u Iranu
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je sinoć u razgovoru sa novinarima da ce cene energenata "pasti kao kamen" čim se završi rat u Iranu.
Izraelske snage privele 173 pripadnika flotile za Gazu
Američki zvaničnik: Do primirja SAD i Irana došlo zbog približavanja roka za ratna ovlašćenja
Primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koje je počelo 8. aprila, "stavilo je tačku" na neprijateljstva između dve zemlje zbog približavanja roka kada bi američki predsednik Donald Tramp morao da zatraži ratna ovlašćenja Kongresa, izjavio je visoki zvaničnik Trampove administracije.
"U svrhu Rezolucije o ratnim ovlašćenjima, neprijateljstva koja su počela u subotu, 28. februara, okončana su", rekao je zvaničnik za Rojters.
