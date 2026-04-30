Dženkins je kazao da, uprkos tekućoj krizi na Bliskom istoku, gde je Ormuski moreuz i dalje zatvoren nakon američko-izraelskog rata u Iranu, "Rusija ostaje najozbiljnija pretnja" britanskoj bezbednosti, prenosi Gardijan.

Prema njegovim rečima, deset zemalja članica Zajedničkih ekspedicionih snaga (JEF) prošle nedelje je potpisalo izjavu o nameri da stvore "multinacionalne pomorske snage", koje će delovati kao "dopuna NATO-u".

Taj savez ne bi uključivao Sjedinjene Američke Države, čiji je predsednik Donald Tramp više puta kritikovao Veliku Britaniju zbog toga što nije aktivno podržavala bombardovanje Irana.

JEF uključuje Holandiju, svih pet nordijskih i tri baltičke države, a Velika Britanija je njen najveći vojni član, dok Kanada takođe razmatra pridruživanje.

"Ruski upadi u naše vode skočili su za skoro trećinu u poslednje dve godine", rekao je komandant britanske mornarice, dodajući da smatra da Velika Britanija ima "otvorenu morsku granicu sa Rusijom na severu".

On je kazao da je cilj novih pomorskih snaga, kojima bi se "komandovalo po potrebi" iz vojnog štaba Velike Britanije u Nortvudu, severozapadno od Londona, zajednička obuka i priprema ali da bi one mogle i da se "odmah bore ako je potrebno, sa stvarnim mogućnostima, stvarnim ratnim planovima i stvarnom integracijom".