Sedamdesetogodišnja Nensi Pekston proglašena je krivom za ubistvo svoje sestre, filmske rediteljke Dženifer Abot, u severnom Londonu, potvrdio je sud Old Bejli, prenosi Sky News. Zločin se dogodio u junu prošle godine u stanu žrtve u Kamdenu, a nakon ubistva optužena je uzela skupoceni zlatni Rolex sat optočen dijamantima.

Prema informacijama iz sudskog postupka, Pekston je sestru napala nožem i zadala joj više uboda, nakon čega je napustila stan. Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti u Velikoj Britaniji zbog brutalnosti, ali i dugotrajnog porodičnog sukoba koji je prethodio tragediji.

Pretnje i narušeni odnosi pre zločina

Tokom suđenja pred sudom Old Bejli, kako prenosi Sky News, otkriveno je da su odnosi između sestara bili ozbiljno narušeni mesecima pre ubistva.

Pekston je, prema iznetim dokazima, više puta pretila sestri da će je ubiti, zbog čega je žrtva razmišljala o podnošenju zahteva za zabranu prilaska.

U telefonu optužene pronađene su beleške u kojima je razrađivala ideje o ubistvu, kao i poruke u kojima optužuje članove porodice za izdaju.

Sin ubijene, Bred Karlson, svedočio je putem video-linka i rekao da je između njegove majke i tetke postojao dugotrajan konflikt.

- Postojala je napetost i neprijateljstvo između njih. Delovalo je da ogorčenost traje godinama – izjavio je Karlson, prenosi Sky News.

Rekonstrukcija dana zločina

Prema sudskim nalazima koje prenosi isti izvor, Dženifer Abot je poslednji put viđena ujutru nakon šetnje sa psom. Nekoliko sati kasnije, Pekston ju je pozvala, a zatim došla autobusom do njenog stana.

U stanu je provela oko 90 minuta, nakon čega je otišla. Tokom suđenja je navedeno da je njena odeća bila prekrivena krvlju.

Kasnije je kontaktirala lekara tvrdeći da se predozirala, nakon čega je hospitalizovana, gde je ostala sve do hapšenja nedelju dana kasnije.

Telo žrtve pronašao je komšija nekoliko dana kasnije, zabrinut zbog laveža psa. Obdukcija je pokazala da je Abot zadobila višestruke ubodne rane, kao i povrede koje ukazuju na pokušaj odbrane.

U torbi optužene pronađen je Rolex sat, koji je žrtva dobila na poklon od sina i koji, prema svedočenjima, nikada nije skidala.

Šta ovaj slučaj otvara kao pitanje

Pekston je tokom postupka negirala krivicu i tvrdila da se ne seća događaja, ali je porota donela presudu o krivici. Izricanje kazne zakazano je za 1. maj, prenosi Sky News.

Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje kako se pretnje unutar porodice tretiraju u praksi i da li je tragedija mogla biti sprečena ranijom reakcijom institucija.

Stručnjaci često upozoravaju da se verbalne pretnje i dugotrajni konflikti u porodici ne smeju ignorisati, jer mogu prerasti u ozbiljno nasilje.