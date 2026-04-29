"Ta ista, nepokolebljiva odlučnost je potrebna za odbranu Ukrajine i njenog najhrabrijeg naroda, kako bi se obezbedio istinski pravedan i trajan mir", rekao je Čarls III, prenosi BBC.

On je podsetio da je Velika Britanija stajala uz SAD nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, eksplicitno se pozivajući na odredbu Člana 5 NATO-a o kolektivnoj odbrani, kao i da će se sutra tokom posete Njujorku sećati terorističkih napada.

"Stajali smo uz vas tada i stojimo uz vas sada u svečanom sećanju na dan koji nikada neće biti zaboravljen", kazao je kralj Čarls III uz aplauz i ovacije prisutnih.

On je istakao da su i za Veliku Britaniju i za SAD "zajedničke vrednosti vladavine prava" stvorile temelj za ekonomski prosperitet.

"Sigurnost stabilnih i pristupačnih pravila, nezavisno sudstvo koje rešava sporove i donosi nepristrasnu pravdu. Ove karakteristike stvorile su uslove za vekove neuporedivog ekonomskog rasta u naše dve zemlje. Zato naše vlade zaključuju nove ekonomske i tehnološke sporazume", kazao je Čarls.

Kralj Čarls je govorio i o "snazi" svoje hrišćanske vere kao izvoru svakodnevne inspiracije, navodeći da je veliki deo svog života posvetio "međuverskim odnosima", za šta je takođe dobio veliki aplauz.

Čarls III, koji je strastveni zagovornik zaštite životne sredine, u obraćanju Kongresu je pozvao na zajedničku odgovornost da se zaštiti priroda, za koju je rekao da predstavlja "najdragocenije i nezamenjivo bogatstvo".

"Čak i dok slavimo lepotu koja nas okružuje, naša generacija mora da odluči kako da se pozabavi kolapsom kritičnih prirodnih sistema, koji ugrožava mnogo više od harmonije i suštinske raznolikosti prirode. Zanemarujemo na sopstvenu opasnost činjenicu da ovi prirodni sistemi, drugim rečima, sama prirodna ekonomija, pružaju osnovu za naš prosperitet i našu nacionalnu bezbednost", istakao je Čarls III.

Naglasio je da su "veze između Velike Britanije i SAD u oblasti odbrane, obaveštajnih službi i bezbednosti čvrsto povezane kroz odnose koji se ne mere godinama, već decenijama“.

"Ne upuštamo se u ove izvanredne poduhvate zajedno iz sentimentalnosti, to činimo zato što oni grade veću zajedničku otpornost za budućnost. Od gorkih podela od pre 250 godina, stvorili smo prijateljstvo koje je preraslo u jedan od najznačajnijih saveza u ljudskoj istoriji", rekao je.

On je kazao da se "moli svim srcem" da savez dve zemlje nastavi da brani zajedničke vrednosti, sa "partnerima u Evropi i Komonveltu, i širom sveta".

"I zato, Sjedinjenim Američkim Državama, povodom vašeg 250. rođendana, neka se naše dve zemlje ponovo posvete jedna drugoj u nesebičnoj službi našim narodima i svim narodima sveta. Bože blagoslovi Sjedinjene Države i Bog blagoslovi Ujedinjeno Kraljevstvo", zaključio je britanski kralj, uz buran aplauz.

Kralj Čarls III i njegova supruga, kraljica Kamila su se pre njegovog obraćanja u Kongresu u Beloj kući, sastali sa Trampom i njegovom suprugom, prvom damom SAD Melanijom Tramp, uz zvaničnu državnu ceremoniju, prelet aviona i svečanu paljbu iz topova.

Obraćanje Čarlsa III u Kongresu je tek drugi put u istoriji da je britanski monarh održao govor pred Kongresom, a njegova majka, kraljica Elizabeta II, postala je prva koja je to učinila kada se obratila tom telu 1991. godine.

Nakon obraćanja u Kongresu, u Beloj kući je sinoć održana državna večera u čast posete kralja Čarlsa.