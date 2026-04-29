Putnički avion kompanije United Airlines našao se u centru neobične i potencijalno opasne situacije kada je, prema navodima posade, došlo do sudara sa nepoznatim letećim objektom tokom prilaska San Dijegu, prenosi Daily Mail.

Let 1980, koji je poleteo iz San Franciska u ranim jutarnjim satima, približavao se aerodromu kada je posada prijavila kontakt sa objektom za koji se sumnja da je dron.

„Udarili smo u nešto“

Prema snimku komunikacije između pilota i kontrole leta, koji je objavljen na društvenim mrežama, posada je jasno prijavila incident.

- Udarili smo u dron, otprilike na visini od oko 900 metara – rekao je pilot tokom razgovora sa dispečerom.

Na dodatna pitanja o objektu, pilot je naveo da je bio mali i teško uočljiv.

- Bilo je crveno i sjajno, nisam mogao da procenim šta je – dodao je.

Reakcija kompanije i FAA

Iz kompanije United Airlines potvrđeno je da je prijavljen mogući kontakt sa dronom neposredno pre sletanja, ali da je avion bezbedno završio let.

- Let je sleteo bez problema, a nakon detaljnog pregleda nije pronađena nikakva šteta – navodi se u saopštenju kompanije, prenosi Daily Mail.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) saopštila je da je posada primetila dron na oko 300 metara ispod letelice tokom prilaza, nakon čega su upozoreni i drugi piloti u tom području.

Međutim, dodatnih prijava o sličnim objektima nije bilo.

Putnici bezbedni, misterija ostaje

U avionu se nalazilo 48 putnika i šest članova posade, a niko nije povređen.

Iako incident nije izazvao fizičku štetu, ostaje nejasno šta je tačno udarilo u avion i da li je zaista reč o dronu ili nekom drugom objektu.

Ovaj događaj ponovo otvara pitanje bezbednosti vazdušnog prostora i kontrole neidentifikovanih letelica u blizini aerodroma.