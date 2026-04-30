Tokom svečane državne večere u Beloj kući, britanski kralj Čarls III uputio je duhovitu, ali oštru opasku američkom predsedniku Donaldu Trampu, podsetivši na istorijske odnose i ranije izjave o ulozi SAD u Evropi.

Naime, Tramp je ranije, tokom samita u Davosu, izjavio da bi evropske zemlje bez pomoći Sjedinjenih Američkih Država u Drugom svetskom ratu danas govorile nemački. Čarls je sada, u elegantnom tonu, odlučio da uzvrati.

- Gospodine predsedniče, nedavno ste rekli da bi bez SAD Evropa govorila nemački. Usudio bih se da dodam da biste vi, da nije bilo nas, govorili francuski – rekao je britanski kralj tokom zdravice.

Ova opaska odnosila se na istorijsko rivalstvo između britanskih i francuskih kolonijalnih sila u Severnoj Americi, pre nego što su Sjedinjene Države stekle nezavisnost pre oko 250 godina.

Na Čarlsovu šalu ubrzo je reagovao i francuski predsednik Emanuel Makron, koji se oglasio na društvenoj mreži Iks.

- To bi bilo šik! – kratko je poručio Makron, dodatno začinivši diplomatsku razmenu duhovitim komentarom.

Iako su između Londona i Vašingtona prisutne određene tenzije, posebno u vezi sa sukobima na Bliskom istoku, atmosfera tokom večere bila je opuštena i prijateljska.

Oba lidera su naglasila važnost „posebnih odnosa“ između Velike Britanije i Sjedinjenih Država, uz isticanje zajedničkih interesa i istorijskih veza.

Kralj Čarls je nastavio u sličnom tonu, osvrnuvši se i na nedavnu renovaciju istočnog krila Bele kuće, gde je Tramp, kao bivši investitor u nekretnine, izgradio luksuznu balsku dvoranu vrednu oko 400 miliona dolara.