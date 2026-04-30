Posade sistema za višecevno raketno oružje „Uragan“ iz grupe „Vostok“ uništile su položaje ukrajinskih oružanih snaga u Zaporoškoj oblasti. Rusko Ministarstvo odbrane podelilo je snimak uništenja.

Izviđačka posada bespilotne letelice iz grupe snaga „Istok“ otkrila je položaje i koncentracije rezervi ukrajinskih snaga tokom patroliranja vazdušnim prostorom. Neprijatelj je pokušao da okupi snage kako bi pojačao svoje prednje položaje.

Koordinate identifikovanih ciljeva poslate su na komandni punkt artiljerije. Posade višecevnih raketnih sistema „Uragan“ kalibra 220 mm ispalile su vatru na neprijateljske koncentracije.

Izviđačke posade dronova vršile su kontrolu štete u realnom vremenu i prilagođavanja. Kao rezultat toga, uništena su utvrđenja, tačke raspoređivanja, kao i osoblje i oprema ukrajinskih oružanih snaga.

Oglasio se Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da pomeranje prioriteta Sjedinjenih Američkih Država ka Bliskom istoku slabi pritisak na Rusiju, i da to može dovesti do produžetka rata.

"Svi želimo da zaustavimo ovaj rat. Problem je što je prioritet za Sjedinjene Države sada pomeren na Bliski istok", rekao je Zelenski u intervjuu za Njuzmaks u sredu.

On je naglasio da bez povećanog pritiska SAD, Rusija neće krenuti ka miru, kao i da se vojna podrška Ukrajini od strane SAD nastavlja.

"Sjedinjene Države mogu da primene pritisak kroz više sankcija, ali sada ga slabe kroz Bliski istok, i mi to osećamo. I plašim se, naravno, jer Rusija ne oseća pritisak, i normalno je da nastavljaju takav rat", kazao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Ublažavanje sankcija nije dobar potez, kaže Zelenski

On je naveo i da ublažavanje sankcija protiv ruske nafte usred tenzija na Bliskom istoku, omogućava Kremlju da finansira rat, kao i da se nada da će SAD vratiti sancije.

"Uzgred, oni nisu u jakoj poziciji - Rusija. Oni ne pobeđuju. Mi smo u najboljoj poziciji u poslednjih 9-10 meseci, mislim na bojnom polju, ali u svakom slučaju je bolje da se rat zaustavi", rekao je Zelenski.

(Zvezda)

