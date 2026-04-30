MUP apeluje na sve vozače da pokažu maksimalnu odgovornost i opreznost u saobraćaju, imajući u vidu da ovakvo ponašanje direktno ugrožava živote svih učesnika u saobraćaju i može da dovede do najtežih posledica.

"Istovremeno, zahvaljujemo građanima koji svojim prijavama nadležnoj jedinici policije, kao i objavama na društvenim mrežama, doprinose otkrivanju i sankcionisanju ovakvih prekršaja i time daju značajan doprinos unapređenju bezbednosti saobraćaja", navodi MUP i podseća da je prilikom objavljivanja ovakvih sadržaja neophodno da se vodi računa o tačnosti informacija.

MUP zato apeluje na građane da se ne dele snimci koji su nastali ranije ili nisu zabeleženi na teritoriji Republike Srbije, kako bi se izbeglo širenje dezinformacija i nepotrebno uznemiravanje javnosti.

U poslednje dve nedelje, pripadnici Uprave saobraćajne policije, u saradnji sa Upravom saobraćajne policije Policijske uprave za grad Beograd i odeljenjima saobraćajne policije policijskih uprava u Valjevu, Novom Sadu i Požarevcu, rasvetlili su pet ovakvih slučajeva, navodi se u saopštenju MUP-a.

Dodaje se da su od toga dva zabeležena na auto-putu u Novom Sadu i Ljigu, dva na moto-putu u Beogradu i Požarevcu, dok se jedan slučaj dogodio u Bulevaru vojvode Mišića u Beogradu.

Protiv učinilaca ovih prekršaja podnete su odgovarajuće prekršajne prijave.