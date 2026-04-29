Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi izjavio je da se američko-izraelski napadi na civilne objekte mogu smatrati ratnim zločinom i zločinom protiv čovečnosti, prenosi iranska televizija Press. Ove tvrdnje iznete su tokom sastanka sa predsednicom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Mirjanom Špoljarić u Teheranu, u trenutku kada se tenzije na Bliskom istoku dodatno pojačavaju.

Prema njegovim rečima, meta napada bile su kuće, bolnice i druga civilna infrastruktura, što, kako tvrdi, predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava.

Optužbe i kritike međunarodnih institucija

Garibabadi je istakao da su napadi pogodili veliki broj civilnih objekata i ocenio da međunarodno humanitarno pravo više nema realnu snagu.

- Ono što danas vidimo pokazuje da su principi međunarodnog prava svedeni na prazne reči – rekao je on, prenosi Press.

Takođe je optužio Sjedinjene Američke Države i Izrael da ne poštuju međunarodne norme i da njihovo delovanje izaziva duboko nezadovoljstvo među državama širom sveta.

U svom obraćanju, Garibabadi je naveo i da su pojedine zemlje u regionu Persijskog zaliva podržale napade ustupanjem svoje teritorije i infrastrukture, što ih, prema njegovim rečima, čini učesnicima u sukobu.

Reakcija Crvenog krsta i poziv na mir

Predsednica Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Mirjana Špoljarić pozvala je sve strane u sukobu da poštuju međunarodno humanitarno pravo i zaštite civile.

Ona je istakla značaj diplomatskog rešenja i izrazila nadu da će doći do smanjenja tenzija i prekida neprijateljstava u regionu Zapadne Azije.

Istovremeno, Garibabadi je kritikovao međunarodne organizacije zbog, kako tvrdi, izostanka konkretnih mera i osude napada, ocenjujući da takav pristup dodatno ohrabruje nastavak sukoba.

Šta ova eskalacija znači dalje

Najnovije izjave dolaze u trenutku kada se situacija na Bliskom istoku ubrzano komplikuje, uz sve češće napade i političke optužbe između ključnih aktera.

Analitičari upozoravaju da bi dalja eskalacija mogla imati ozbiljne posledice po regionalnu stabilnost, ali i globalnu bezbednost.

Pitanje poštovanja međunarodnog prava i zaštite civila ostaje u centru pažnje, dok diplomatski napori pokušavaju da spreče širenje sukoba.