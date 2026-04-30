Dvanaestogodišnji dečak poginuo je juče nakon što je, prema nezvaničnim informacijama, na njega pala konstrukcija gola, prenosi Cetinjski list.

Prema informacijama do kojih je došao Radio Cetinje, nesreća se dogodila u popodnevnim časovima na sportskom terenu kod Njegoševog parka na Cetinju. Dečak je transportovan u Klinički centar Crne Gore, ali je preminuo od zadobijenih povreda.

U osnovnoj školi "Njegoš" na Cetinju, koju je pohađao preminuli dečak, u četvrtak 30. aprila neće biti nastave.

