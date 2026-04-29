Nastavnik iz Velike Britanije optužen za zlostavljanje i ubistvo usvojenog deteta suočava se sa teškim optužbama nakon što je na sudu izneto da je ranije koleginici priznao da ima „opasne i mračne misli“ u vezi sa bebom, prenosi Manchester Evening News.

Prema navodima sa suđenja, 13-mesečni dečak zadobio je veliki broj povreda pre smrti, što je potvrdio obdukcioni nalaz.

Priznanje koje ledi krv

Svedok na sudu, koleginica optuženog, izjavila je da joj se on poverio kako ima uznemirujuće misli o tome da bi mogao nauditi detetu.

- Rekao mi je da ima štetne misli u vezi sa bebom, ali je tvrdio da to nikada ne bi uradio – navela je ona pred sudom.

Dodala je da je verovala da će institucije reagovati, jer je optuženi tvrdio da je o svemu obavestio nadležne.

Protivrečne izjave o smrti deteta

Optuženi je policiji rekao da je dete stradalo u nesreći u kupatilu, ali su medicinski nalazi pokazali brojne povrede koje nisu mogle nastati slučajno, istaknuto je tokom suđenja.

Prema izveštaju patologa, uzrok smrti nije utapanje, već gušenje izazvano blokadom disajnih puteva.

Niz povreda i sumnje na zlostavljanje

Sud je čuo da je dete tokom boravka kod usvojitelja više puta završavalo u bolnici, uključujući i zbog preloma ruke.

Obdukcija je pokazala povrede na više delova tela, što je dodatno pojačalo sumnje da je dete bilo izloženo dugotrajnom zlostavljanju.

Tragičan kraj

Dečak je u julu 2023. godine hitno prevezen u bolnicu u teškom stanju, ali lekari nisu uspeli da ga spasu.

Medicinski nalazi, kako je navedeno na sudu, nisu potvrdili verziju događaja koju je dao optuženi.

Optužbe i odbrana

Optuženi negira krivicu po svim tačkama optužnice, uključujući ubistvo i zlostavljanje deteta.

Suđenje se nastavlja, a sud će na osnovu dokaza i svedočenja odlučiti o odgovornosti optuženih.