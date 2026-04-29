Lider francuske desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) Žordan Bardela izjavio je da bi, u slučaju pobede na predsedničkim izborima 2027. godine, uklonio zastavu Evropske unije sa ključnih državnih institucija u Francuskoj, uključujući Jelisejsku palatu i rezidenciju premijera Matinjon, prenosi televizija BFM.

Bardela je naglasio da ove institucije imaju snažan nacionalni simbolizam i da bi, prema njegovom viđenju, trebalo da predstavljaju isključivo francuski narod.

- Jelisejska palata ima istorijski i simbolički značaj. To je dom francuskog naroda i mislim da bi tamo trebalo da stoji samo francuska zastava – rekao je Bardela, prenosi BFM.

Od ideje o izlasku do pregovora sa EU

Iako je njegova stranka ranije zagovarala izlazak Francuske iz Evropske unije, Bardela sada govori o drugačijem pristupu.

Prema njegovim rečima, cilj RN-a više nije napuštanje EU, već ponovno pregovaranje evropskih ugovora kako bi se, kako tvrdi, ojačao suverenitet Francuske.

Ova promena retorike dolazi u trenutku kada se politička scena u Francuskoj dodatno polarizuje, a pitanja odnosa sa EU ponovo dolaze u fokus javnosti.

Kontroverze zbog uklanjanja zastava

Tema evropskih simbola već je izazvala polemike u Francuskoj. Krajem marta, nekoliko gradonačelnika iz redova Nacionalnog okupljanja uklonilo je zastave EU sa zgrada lokalnih uprava, što je vlada ocenila kao populistički potez.

Bardela je tada poručio da ti lokalni potezi nisu pod njegovom direktnom kontrolom, ali je jasno stavio do znanja da razume političku poruku koja se time šalje.

Šta to znači za izbore 2027.

Bardela se pominje kao kandidat svoje stranke na predsedničkim izborima 2027. godine, u slučaju da Marin Le Pen ne bude mogla da učestvuje u trci.

Njegove izjave ukazuju na strategiju koja kombinuje snažan nacionalni narativ sa kritikama evropskih institucija, što bi moglo imati značajan uticaj na biračko telo.

Analitičari ocenjuju da će pitanje odnosa Francuske i Evropske unije biti jedna od ključnih tema predstojećih izbora.