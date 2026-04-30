Ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Andrej Belousov izjavio je da američke i izraelske akcije protiv Irana predstavljaju zloupotrebu Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT) u političke svrhe, prenosi RIA Novosti.

„Sporazum se koristi za pritisak“

Belousov je ocenio da se međunarodni sporazum koristi van njegove osnovne namene, ističući da je reč o trendu koji postaje sve vidljiviji.

Trend iskorišćavanja NPT-a za uske političke interese, koji nemaju veze sa njegovom svrhom, dobio je novu potvrdu – rekao je on, prenosi RIA Novosti.

Napadi na nuklearne objekte

Ruski diplomata je naveo da su napadi bili usmereni na iranske civilne nuklearne objekte koji su pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Prema njegovim rečima, time je prekršen princip zaštite objekata koji su obuhvaćeni međunarodnim kontrolnim mehanizmima.

Kritika Vašingtona i Tel Aviva

Belousov je istakao da je došlo do situacije u kojoj, kako tvrdi, država koja ignoriše sporazum napada njegovog potpisnika, što dodatno komplikuje međunarodne odnose.

Lavrov o ciljevima operacije

Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da jedan od mogućih ciljeva američke operacije u Iranu može biti kontrola nad naftnim tokovima kroz Ormuski moreuz.

Ove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku i dodatno podižu zabrinutost zbog moguće eskalacije sukoba.