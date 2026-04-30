Nacionalni onkološki institut u Budimpešti saopštio je da je njihov glavni hirurg, dr Žolt Dubocki, spasao 30-godišnjeg muškarca koji je bio izboden u srce operišući ga direktno na ulici, jer bi transport do bolnice mogao da košta žrtvu života, objavio je portal onkol.hu.

Pored svog primarnog posla u onkološkom institutu, Dubocki volontira u jedinici za hitne slučajeve mađarske neprofitne organizacije za spasavanje u vazduhu.

Njegov tim je u nedelju primio hitan poziv i po dolasku na lice mesta zatekao ranjenog čoveka koji je obilno krvario. Medicinskim radnicima je odmah bilo jasno da je potrebna hitna operacija, ali i da je prevoz pacijenta u bolnicu previše rizičan.

Iz tog razloga, Dubocki je odlučio da operaciju izvrši na ulici, umesto u sterilnim uslovima operacione sale koristeći modernu medicinsku opremu.

Za sedam minuta, otvorio je čoveku grudni koš i zašio mu srce koje je još kucalo, stabilizujući njegovo stanje za dalje lečenje, saopštio je Nacionalni onkološki institut.

Visok nivo profesionalnog iskustva i discipline dr Dubockog je ogromna prednost u njegovom radu u službi spasavanja života u vazduhoplovnoj ambulanti, istakao je Nacionalni onkološki institut u Budimpešti.

"Rad i hirurškog onkologa i spasioca zasnovan je na strogim pravilima i sprovodi se kao deo obučenog tima. Iskustvo stečeno u operacionim salama onkološkog instituta pomaže u brzom donošenju odluka, što je izuzetno važno u radu vazdušne ambulantne pomoći", rekao je Dubocki.

Zahvaljujući njegovim odlučnim akcijama, žrtva je preživela. Nakon hitne operacije, helikopterom je prebačen u bolnicu, gde mu je ukazana dalja medicinska nega.