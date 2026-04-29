Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore, poslanik Milan Knežević obavestio je danas javnost da ovih dana intenzivno sud za prekršaje u Podgorici saslušava građane Botuna i građane Zete zato što su krajem decembra prošle godine pružali pasivni otpor jednom zlokobnom i visokokoruptivnom naumu.

Reč je o tome da Glavni grad i delova države protivno volji građana Zete koji su organizovali referendum, da protivno volji lokalne samouprave ali i protivno i Ustavu i Zakonu isplaniraju postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa spalionicom tik uz bazen crvenog mulja u zetskom naselju Botun.

- Svakom je poznato koliko i kako je trajala borba građana Botuna i građana Zete već dve i po decenije koji su se borili za zdravu životnu sredinu i koji su jasno ukazivali da po osnovu izveštaja eko toksikološkog centra još iz 2004. godine život na tom prostoru ili delu prostora nema nikakvu perspektivu -naveo je Knežević.

Međutim, istakao je, država je odlučila da upotrebi silu i to je jedan od razloga zašto je DNP napustila vlast.

- Ono što želim da podelim sa crnogorskom javnošću kako bih eliminisao sve spekulacije i konstrukcije da je DNP na čelu sa mnom kao njenim predsednikom i predsendnikom opštine Mihailom Asanovićem nešto kalkulisala i izbegla odgovornost dok se saslušavaju građani Zete i Botuna i kažnjavaju po kratkom postupku u sudu za prekršaje jeste da obavestim medije i građane Zete i Crne Gore da sam 20. aprila, dakle pre devet dana, dobio poziv od suda za prekršaje po prijavi CB Podgorica zbog dešavanja u Botunu - naveo je Knežević u video izjavi objavljenoj na Instagramu.

On je dodao da je prijavu podneo Milan Radusinović i naveo da je to čovek koji je 30. januara 2020. godine hapsio njegovu majku i sve građane koji su bili u litijama i koji su protestovali protiv sramnog zakona o slobodi veroispovesti.

Prema informacijama sa kojima raspolaze,Knežević kaže da pojedine sudije od ljudi koji se pojavljuju na saslušanju traže izvinjenje Radusinoviću što su toga dana branili vodu, vazduh i zemlju u Botunu i Zeti.

- To je sraman pokušaj vršenja pritiska i represije gde je naum i namera da se od žrtve napravi zločinac a od zločinca žrtva. E sad – ja im poručujem, posebno ovom sudiji koji treba da me sasluša 1. juna u 16 časova u sobi broj 8 da nemam nameru da se pojavim na saslušanju i da će morati da me privedu i da primene zakon na meni. Jer neću dozvoliti da naša borba i referendumska volja građana Zete bude završena u sudu za prekršaje na način da mi budemo kažnjeni jer je Saša Mujović poslao 700 policajaca na goloruki narod Botuna i Zete. Tačka - naveo je Knežević i dodao - Kolektor se u ovom trenutku gradi, ali gradi se protiv naše volje – i za većinu građana Zete i Botuna oni koji su poslali policiju na goloruki zetski narod su naši krvnici i tako će ostati. A daće Bog i institucionalna i politička volja građana na izborima da li 2027. a nadam se da će biti i 2026. da će se taj sramni i pogubni projekat za Zetu okončati i završiti na način što će biti blokirani radovi jer se izvode protivno Ustavu i protivno Zakonu-

Istakao je da je od početka ove borbe, osmoro ljudi iz Botuna umrlo od najtežih onkoloških bolesti.

- U ovih pet meseci naše borbe nije došlo do realizacije nijednog od obećanja premijera (Milojka) Spajića niti bilo kog drugog iz Vlade – od sanacije bazena crvenog mulja do saniranja svih ekoloških problema koje građani Gornje Zete imaju više od pet decenija. Dakle – lažovi ostaju lažovi i ja nemam problem da im to saopštim kao što nemam problem da im pošaljem poruku da što se tiče opštine Zeta, što se građana Zete i građana Botuna tiče – sve što rade u ovom trenutku u Botunu je protiv naše volje i mi ćemo koristiti sve institucije da zaustavimo ovaj sramni projekat - istakao je Knežević.

Knežević poručuje da ovo može da izjavi i u ime predsednika opštine Zeta Mihaila Asanovića koji je takođe dobio poziv da se pojavi u sudu za prekršaje 5. juna.

- Ni on se neće pojaviti i njega će morati da privedu. Spremni smo da idemo u zatvor za ono u šta verujemo i za šta smo ubeđeni da smo u pravu i da smo spremni da robijamo. A Centru bezbednosti bi bolje bilo i Upravi policije i samoj Vladi da odgovori na ove prozivke Miloša Medenice svakodnevne u kojima razara bezbednosni sistem i iznosi najbrutalnije optužbe na račun bezbednosnog sektora na račun premijera Spajića i njegovih bivših ministara i u kojima potvrđuje ono što sve vreme govorim – da je ovo, čast izuzecima, jedna korumpirana porno Vlada koja nema obzira prema građanima i koja misli da su građani Crne Gore njihov eksperiment - naveo je Knežević.

Ponovio je da se neće pojaviti na saslušanju u Sudu za prekršaje i poručio da će morati da ga privedu i nad njim sprovedu zakon, kao i da se tom prilikom neće pozivati na poslanički imunitet.

- Raditi kolektor u Zeti je protivno našoj volji i protivno većini građana Zete. I treba svi da znaju koji su poslali 700 policajaca na goloruke građane Botuna i Zete su naši krvnici i odgovaraće pred institucijama kad tad. A ja ću svakom od građana Zete kome je propisana novčana kazna istu tu kaznu platiti jer nikad nisam ostavio nikog niti sam zaboravio bilo koga ko je bio sa mnom u prvim borbenim redovima. Ni korak nazad - poručio je Knežević.

(Tanjug)