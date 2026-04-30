Najvažnije:

Američki ministar odbrane Pit Hegset je tokom saslušanja u Kongresu u sredu oštrog kritikovao protivljenje ratu u Iranu, opisujući zakonodavce koji kritikuju napore kao „najvećeg protivnika“.

Saslušanje je prvi put da je on svedočio od početka sukoba i dolazi u trenutku kada Bela kuća traži oko 1,5 biliona dolara za svoj odbrambeni budžet.

Američki predsednik Donald Tramp i njegovi pomoćnici sastali su se sa rukovodiocima energetskih kompanija ranije ove nedelje kako bi razgovarali o merama koje bi mogle biti preduzete da bi se blokada iranskih luka nastavila mesecima, ako je potrebno, i kako ograničiti posledice po potrošače.

Iranski ministar za naftu, u međuvremenu, pozvao je Irance da smanje potrošnju.

Pakistan bi mogao da dobije revidirani mirovni predlog Irana do petka, kažu izvori, dok je Tramp odgovorio na trenutni zastoj u mirovnim pregovorima upozoravajući Iran da „bolje da se uskoro opameti“.

Tramp i njegov ruski kolega Vladimir Putin razgovarali su o iranskom prekidu vatre i drugim temama u pozivu koji je trajao 1,5 sat. Tramp je nakon toga rekao da je Putin ponudio pomoć sa iranskim zalihama uranijuma.

UŽIVO

Teheran osudio Bahrein zbog oduzimanja državljanstva simpatizerima Irana

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei osudio je danas potez Bahreina, koji je oduzeo državljanstvo stanovnicima te zemlje koji su iskazali simpatije prema Iranu. Bagei je za Irnu rekao da to pokazuje diskriminatorski pristup vlasti Bahreina.

"Bahreinska vlada ne može da koristi ove taktike uklanjanja nepoželjnih elemenata, kako bi odvratila pažnju javnosti ove zemlje i regiona od njihove direktne odgovornosti u podržavanju i praćenju američko-izraelskih agresora protiv iranske nacije", kazao je Bagei, prenosi Al Džazira.

Iran: SAD predstavile naš obogaćeni uranijum da skrenu pažnju sa svojih prekršaja

SAD su predstavile obogaćeni uranijum Irana kao opasnost kako bi skrenule pažnju sa sopstvenih prekršaja i prekršaja svojih saveznika u oblasti nuklearnog razoružanja, saopštila je Stalna misija Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama.

"Iako je sav obogaćeni uranijum Irana uvek bio pod punim nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju i nema izveštaja o preusmeravanju čak i jednog grama iranskog nuklearnog materijala, SAD su iskoristile Konferenciju za pregled Ugovora o neširenju nuklearnog oružja i predstavile obogaćeni uranijum Irana kao opasnost kako bi skrenule pažnju sa sopstvenih prekršaja i prekršaja svojih saveznika u oblasti nuklearnog razoružanja", saopštila je misija Irana o objavi na društvenoj mreži Iks.

SAD žele prvi put da rasporede hipersoničnu raketu protiv Irana

Centralna komanda SAD zatražila je da se dugo odlagana hipersonična raketa "Tamni orao" američke vojske pošalje na Bliski istok radi moguće upotrebe protiv Irana, zato što se traži sistem dužeg dometa za pogađanje lansera balističkih raketa duboko unutar teritorije te zemlje.

Ukoliko bude odobreno, to bi bio prvi put da će SAD da rasporede svoju hipersoničnu raketu, prenosi Blumberg i dodaje da se sa tim veoma kasni, imajući u vidu da to oružje nije proglašeno potpuno operativnim čak ni nakon što su Rusija i Kina rasporedile svoje verzije rakete.

"U zahtevu se kao razlog za raspoređivanje navodi to da je Iran pomerio svoje lansirne sisteme van dometa rakete 'Precizni udar', oružja koje može da pogodi ciljeve na udaljenosti većoj od 480 kilometara", rekao je izvor direktno upoznat sa zahtevom.

Izvor koji je tražio da ostane anoniman dodao je i da još uvek nije doneta odluka o zahtevu. "Tamni orao", poznat i kao hipersonično oružje dugog dometa, ima prijavljeni domet veći od 2.700 kilometara, iako su njegove precizne specifikacije tajna.

Tirk:Iran pogubio najmanje 21 osobu, uhapsio više od 4.000 od početka rata protiv SAD

Iran je pogubio najmanje 21 osobu od početka rata protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela i uhapsio više od 4.000 ljudi po optužbama za ugrožavanje nacionalne bezbednosti, izjavio je visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk.

Prema njegovim rečima, najmanje devetoro ljudi pogubljeno je u vezi sa protestima u januaru, a oko deset zbog navodnog članstva u opozicionim gruapma, a dve po optužbama za špijunažu, prenosi Rojters.

"Zapanjen sam što, i pored već teških posledica sukoba, prava iranskog naroda i dalje ugrožava iranska vlast, na grub i brutalan način", rekao je Tirk, pozivajući Teheran da obustavi dalja pogubljenja i uspostavi moratorijum na primenu smrtne kazne. Dodao je da su mnogi od onih koji su pritvoreni "prisilno odvođeni, mučeni li podvrgnuti drugim oblicima okrutnog, neljudskog i ponižavajućeg postupanja, uključujući prisilna, ponekad i medijski prenošena priznanja i pogubljenja", rekao je Tirk.

BONUS VIDEO