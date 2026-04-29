Medicinski turizam u Turskoj godinama privlači hiljade stranaca zbog nižih cena estetskih i stomatoloških zahvata, ali iza privlačnih ponuda često se kriju ozbiljni rizici, komplikacije i tragični ishodi, pokazuje istraživanje portala Lenta.ru i izveštaji međunarodnih medija poput ITV News i Fox News.

Pacijenti dolaze zbog zahvata koji su i do 75 odsto jeftiniji nego u Evropi i SAD, ali mnogi se kući ne vraćaju zdravi – neki ostaju bez zuba, drugi sa trajnim oštećenjima, a ima i onih koji izgube život.

Zašto svi hrle u Tursku

Glavni razlog ogromnog rasta medicinskog turizma jeste cena. Estetske operacije, liposukcija, ugradnja implanta ili zubne fasete višestruko su jeftiniji nego na Zapadu.

Turska je posebno poznata po transplantaciji kose, gde postoji između 400 i 500 specijalizovanih centara. Samo u Istanbulu ih je oko 300, a cena zahvata kreće se od 1.500 do 3.000 dolara, dok u SAD ide i do 15.000.

Slična situacija je i sa stomatologijom i estetskim operacijama, gde pacijenti često biraju Tursku zbog brzine, dostupnosti i „paketa“ koji uključuju smeštaj i oporavak.

Kada zahvat pođe po zlu

Iako mnoge klinike imaju akreditacije, brojni slučajevi pokazuju da ni renomirane ustanove nisu bezbedne.

Britanka Džeki Lin, prema pisanju stranih medija, platila je oko 4.000 dolara za popravku zuba, ali je ubrzo završila sa teškom infekcijom. Tokom intervencije urađeno joj je više zahvata nego što je dogovoreno, a posledice su bile dramatične – otok, bol i oštećenja zbog kojih sada mora da izvadi sve zube.

Sličan slučaj zabeležen je i kod jedne ruske državljanke koja je došla po fasete, ali su joj zubi toliko oštećeni da je ostala bez većeg dela prirodne strukture.

„Doktor mesar“ i neuspele operacije

Još jedna pacijentkinja ispričala je za Lenta.ru da je nakon estetske operacije morala više puta na korekcije.

Ostavili su mi ožiljke, neravnine i deformacije. Govorili su da će se sve vremenom popraviti, ali to se nije desilo – navela je ona.

Neuspele operacije grudi i liposukcije dovele su do dodatnih troškova i dugotrajnog oporavka.

Smrti nakon „rutinskih“ zahvata

Najpotresniji su slučajevi sa smrtnim ishodom.

Prema izveštajima ITV News, nekoliko britanskih državljana izgubilo je život nakon transplantacije kose i estetskih operacija. Jedan muškarac preminuo je nakon zahvata koji je trajao pet sati, dok je drugi kolabirao u hotelu neposredno nakon operacije.

Posebno je potresan slučaj mlade žene koja je došla na operaciju smanjenja želuca. Tokom zahvata došlo je do komplikacija, a uprkos pokušajima lekara, nije preživela.

Šokantne optužbe: telo bez organa

Jedan od najkontroverznijih slučajeva odnosi se na pacijentkinju čije je telo vraćeno porodici bez pojedinih organa, uključujući delove srca i mozga, navodi ITV News.

Porodica tvrdi da nikada nije dobila jasan odgovor o uzroku smrti, dok su predstavnici klinike naveli da je reč o komplikacijama.

Stručnjaci upozoravaju: „Budite izuzetno oprezni“

Američki lekari ističu da problem nije samo u komplikacijama, već i u nedostatku kontrole i standarda.

Hirurg Šila Nazarijan upozorava da neke zahvate obavljaju ljudi bez adekvatne medicinske obuke, dok doktor Samjuel Golpanijan navodi da se sve češće susreće sa pacijentima koji dolaze sa teškim posledicama nakon operacija u inostranstvu.

- Video sam infekcije, nekrozu tkiva, loše zarastanje i ozbiljne deformacije – rekao je Golpanijan za Fox News.

Cena lepote može biti previsoka

Iako medicinski turizam u Turskoj nudi privlačne cene i brze termine, sve veći broj slučajeva pokazuje da rizici mogu biti ogromni.

Stručnjaci savetuju detaljno istraživanje klinika, provere lekara i realna očekivanja pre donošenja odluke o odlasku na operaciju u inostranstvo.