Pevačica Ana Nikolić oglasila se iz svog doma, a povod je bio rođendan njenog izabranika Gorana Ratkovića Raleta, kojem je javno uputila čestitku.

Objavila je njihovu zajedničku fotografiju, uz poruku:

- Ljubav. 30.4.2026. - napisano je uz njihovu uspomenu, a potom mu je, zajedno sa ćerkom Tarom, priredila iznenađenje.

- Srećan ti rođendan. Volimo te. Tara i A - poručila mu je pevačica, vidno tužna zbog toga što kompozitor nije bio sa njima.

Ratković hitno hospitalizovan

Podsetimo, Goran Ratković Rale ponovo je hospitalizovan na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" zbog komplikacija nakon operacije srca.

Iako navodi da se oseća dobro, situacija nije bila bezazlena.

On se nakon svega oglasio i potvrdio navode, te je istakao da ga je, kako kaže, Ana Nikolić ponovo spasila.

- Tačno je. Nije greška lekara ili osoblja u pitanju, već moja tvrdoglavost. Mislio sam da mogu sve, a očigledno je da ne mogu sve. I opet me je Ana spasila jer me nije poslušala i zvala je hitnu pomoć - rekao je kompozitor.

Otkrio kako se oseća

Na pitanje o trenutnom zdravstvenom stanju, naveo je da je i dalje na bolničkom lečenju, ali da se oseća dobro.

Takođe je imao reči hvale za ustanovu u kojoj se nalazi.

- Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" je državna bolnica u kojoj se pacijenti osećaju kao da leže u nekoj najboljoj evropskoj privatnoj klinici - poručio je Ratković za Kurir.