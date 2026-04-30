Tramp je na mreži Truth Social optužio bivšeg direktora FBI, Džejmsa Komija, da je upoznat sa značenjem tog izraza, nazvavši ga "prljavim policajcem i jednim od najgorih".

Tramp je takođe doveo u pitanje da li je Komi lagao FBI u vezi sa tim slučajem.

"Džejms Komi, koji je prljavi policajac, jedan od najgorih, to dobro zna! Osam milja iznad, šest milja ispod! Zar nije i on lagao FBI o ovome? Mislim da jeste", naveo je Tramp.

Komi je prošlog maja na društvenim mrežama objavio fotografiju sa plaže na kojoj su školjkama ispisani brojevi "86 47", koje su tužioci prilikom podizanja optužnice protumačili kao izraz u slengu, koji predstavlja pretnju Trampu.

Kada se koristi u slengu, broj 86 može da se odnosi na oslobađanje od nečega ili izbacivanje nečega, dok je Tramp trenutno 47. predsednik Sjedinjenih Američkih Država.

Komi je objavio fotografiju školjki, uz koju je napisao "Kul formacija školjki na mojoj šetnji plažom".

Gotovo odmah nakon njegovog objavljivanja, tadašnja sekretarka Ministarstva za unutrašnju bezbednost Kristi Noem je najavila da će Tajna služba pokrenuti istragu protiv Komija zbog, kako je rekla, poziva "na atentat" na Trampa.

Komi je istog dana uklonio objavu, a na društvenim mrežama je napisao da je na plaži video školjke koje je iskoristio za ispisivanje "političke poruke“, ali da "nije shvatio da neki ljudi povezuju te brojeve sa nasiljem".

U optužnici, koju je odobrila velika federalna porota u Severnoj Karolini, navodi se da bi razuman primalac poruku protumačio kao pretnju Trampu.

Komi, koji je dugogodišnji Trampov neprijatelj, sada se suočava sa dve optužnice koje je podiglo Ministarstvo pravde tokom Trampove druge administracije.

Prethodni slučaj u kojem je optužen da je lagao Kongresu odbacio je savezni sudija.