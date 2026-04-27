Izraelski ministar odbrane Izrael Kac ponovo je danas zapretio Libanu, ovog puta „vatrom koja će spaliti celu zemlju“, dva dana pošto je premijer naredio vojnu eskalaciju protiv Bejruta, piše Anadolija .

Tokom sastanka sa izaslanicom UN za Liban, Žanin Henis-Plashart, Kac je uputio oštre poruke. „Lider Hezbolaha Naim Kasem se igra vatrom, a ta vatra će spaliti Hezbolah i ceo Liban“, rekao je Kac, prema saopštenju iz njegove kancelarije.

Poruka libanskom predsedniku

Izraelski ministar je tvrdio da libanska vlada „nastavlja da se krije“ pod okriljem Hezbolaha. „Vatra će izbiti i progutati kedre Libana“, upozorio je Kac.

Kac je dodao da se libanski predsednik Džozef Aun „kocka sa budućnošću Libana“ i rekao da Izrael neće prihvatiti situaciju u kojoj prekid vatre u Libanu postoji istovremeno sa nastavkom napada na izraelske snage i severni Izrael.

Ministar odbrane je rekao da su on i premijer Netanjahu naredili izraelskoj vojsci da „odgovori razornom vatrom protiv Hezbolaha u slučaju bilo kakve štete, pretnje ili kršenja izraelskog suvereniteta“.

Primirje i nastavak sukoba

S druge strane, libanski predsednik Aun je rano ujutro u ponedeljak izjavio da je prekid vatre sa Izraelom „prvi i neophodan korak“ za bilo kakve dalje pregovore sa Tel Avivom. Naglasio je da je taj stav već prenet Sjedinjenim Državama, koje posreduju u pregovorima.

Netanjahu je u subotu naredio vojsci da pojača napade na Liban kao odgovor na napade Hezbolaha. Desetodnevni prekid vatre proglašen je između Libana i Izraela 17. aprila, ali ga je Tel Aviv više puta kršio. Američki predsednik Donald Tramp je u četvrtak objavio da su se Liban i Izrael složili da produže prekid vatre za tri nedelje, nakon druge runde razgovora u Vašingtonu.

Hezbolah je, s druge strane, izvršio niz napada dronovima na izraelske vojnike u južnom Libanu i severnom Izraelu, navodeći kao razlog ponovljena kršenja primirja od strane Izraela. Prema zvaničnim libanskim podacima, više od 2.500 ljudi je ubijeno, više od 7.750 je ranjeno, a više od 1,6 miliona je raseljeno u izraelskim napadima širom Libana od 2. marta.