Preliminarni dogovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa brzo otvaranje strateški važnog Ormuskog moreuza i privremeno ublažavanje sankcija Teheranu, prenosi portal Axios. Zauzvrat, Iran bi preuzeo strogo definisane obaveze u vezi sa svojim nuklearnim programom.

Prema nacrtu sporazuma, Iran se zvanično obavezuje da nikada neće posedovati nuklearno oružje, dok bi jedno od najosetljivijih pitanja – zalihe visoko obogaćenog uranijuma – bilo rešeno pod međunarodnim nadzorom.

Uranijum ostaje u Iranu, ali pod kontrolom UN

Iran je godinama odbijao mogućnost da svoje zalihe uranijuma izvozi iz zemlje. Međutim, prema navodima visokog američkog zvaničnika, predsednik Donald Tramp pristao je na kompromis prema kojem bi više od 430 kilograma visoko obogaćenog uranijuma bilo razblaženo unutar Irana pod strogim nadzorom inspektora Ujedinjenih nacija.

Primena tih mera trebalo bi da usledi tek nakon potpisivanja finalnog sporazuma.

Povratak trgovine i otvaranje Ormuskog moreuza

Iz diplomatskih izvora navodi se da dokument zadovoljava američke zahteve i predviđa brzo obnavljanje plovidbe kroz Ormuski moreuz, koji bi u roku od 30 dana trebalo da se vrati u stanje pre izbijanja sukoba.

Istovremeno, Vašington bi suspendovao deo sankcija na period od 60 dana, što bi Iranu omogućilo povratak na tržište nafte.

- Ne postoji unapred određen datum za trajno ukidanje sankcija. Sve će zavisiti od sprovođenja sporazuma - rekao je jedan diplomata za Axios.

Čeka se poslednja reč ajatolaha

Prema navodima više izvora, tekst sporazuma uživa snažnu podršku političkog vrha Irana, ali konačno odobrenje još nije dao vrhovni vođa Ali Hamnei.

Američki, iranski i katarski pregovarači poslednjih dana razgovaraju i o posebnom mehanizmu koji bi Teheranu omogućio pristup delu zamrznutih milijardi dolara, ali isključivo za humanitarne potrebe.

Liban i Hezbolah u paketu?

Libanski list „Al-Akhbar“, blizak Hezbolahu, tvrdi da sporazum podrazumeva i obustavu izraelskih operacija protiv Hezbolaha, povlačenje izraelskih snaga sa juga Libana i vraćanje zauzetih teritorija.

Uključivanje Libana godinama je bio jedan od zahteva Teherana, dok je Izrael pokušavao da ta pitanja drži odvojeno.

Izrael se distancira od dogovora

Predsednik Donald Tramp nagovestio je da bi istorijski sporazum mogao biti potpisan već narednog vikenda u Evropi. Međutim, iranski zvaničnici ubrzo su poručili da konačna odluka još nije doneta.

Istovremeno, kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua poslala je kratku, ali jasnu poruku:

- Izrael nije strana u ovom sporazumu.

Ta poruka dodatno je pojačala spekulacije da se Vašington i Teheran približavaju dogovoru uprkos protivljenju dela izraelskog političkog vrha.