Nekadašnji učesnik rijaliti programa Giba Vasić nakon promene pola započeo je novo životno poglavlje kao Ivana Nikolić.

Ivana se u međuvremenu povukla iz javnosti i danas uživa u braku sa suprugom iz Nemačke.

Ipak, nedavno je ponovo privukla pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju koja je izazvala brojne reakcije.

Pozirala je u mini-haljini sa prorezima, a mnogi pratioci primetili su detalj zbog kog su komentari ubrzo počeli da se nižu.

Majka Rada o promeni pola svojih sinova

Podsetimo, poznati blizanci Mika i Giba promenili su pol i danas su Ana i Ivana.

Veliku podršku tokom tranzicije pružila im je majka Rada Vasić, koja je o svemu otvoreno govorila u javnosti.

Isticala je da su njena deca još od najranijeg detinjstva pokazivala žensko ponašanje i da su radije birala igru sa barbikama nego sa igračkama koje su im roditelji kupovali.

-Moja deca su takva rođena. Imali su tu želju odmalena. Još kao mali pokazivali su žensko ponašanje i najviše su voleli da se igraju barbikama. Mi im kupimo kamion, pištolj, autiće i druge igračke, a oni ih ostave po strani i žele da se igraju sa barbikama, koje i danas čuvam u fioci. Šta sam mogla da uradim? Da ih tučem ili maltretiram od malih nogu? Naravno da ne. Prihvatila sam ih onakve kakvi jesu - ispričala je Vasićka, te je potom govorila i o njihovom životu danas.

-Srećne su sada. Kupuju šminku, oblače se kako žele i imaju 32 godine. Ako sada ne budu živele onako kako žele, kada će? Nikada neću baciti njihove stare fotografije, ali ih neću ni davati javnosti. Bilo je kako je bilo - zaključila je svojevremeno.

