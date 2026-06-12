"Sve države članice su se složile da otvore prvi klaster pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom. Na prvoj međuvladinoj konferenciji u ponedeljak, otvorićemo klaster o osnovama, okosnici procesa pristupanja", napisao je on na platformi Iks.

Kako je naveo, osnovni klaster obuhvata ključne vrednosti i principe EU, uključujući vladavinu prava i snažne demokratske institucije.

Košta je istakao da se ovim potezom "priznaje trud Ukrajine i Moldavije u sprovođenju reformi, uprkos teškim unutrašnjim i spoljnopolitičkim izazovima".

"Ovo je priznanje odlučnosti, hrabrosti i napornog rada koje su obe zemlje pokazale u sprovođenju reformi, iako su suočene sa ogromnim izazovima. I signal da je ponuda mira, stabilnosti i mogućnosti koju nudi EU neuporediva", istakao je predsednik Evropskog saveta.

On je naglasio da je proširenje "strateški izbor" i da "približavanjem naših naroda jačamo mir, bezbednost i prosperitet širom našeg kontinenta".

Kako je naveo, u svetu obeleženom rastućom neizvesnošću, veća Evropska unija je u zajedničkom interesu.

"Proširenje ostaje jedna od najvećih priča o uspehu EU i naša najbolja investicija u našu zajedničku budućnost", zaključio je Košta uz ocenu da je EU danas napravila "veliki korak napred".