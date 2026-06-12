Problemi su prijavljeni u Arhangeljskoj oblasti, Sevastopolju, Sankt Peterburgu, Nižnjekamsku i Novorosijsku. Najteže prolaze privatne pumpe, koje tvrde da plaćeno gorivo čekaju mesecima.

Vlasnik jedne pumpe u Arhangeljskoj oblasti rekao je za „Ostorožno Media“ da mu gorivo plaćeno još u martu nije isporučeno, a da zaliha ima samo za oko nedelju dana.

- Ono što smo platili u martu nisu nam dovezli. Moraćemo privremeno da zatvorimo. Ne znam kako da radimo, verovatno ćemo za mesec dana zatvoriti. Jaroslavska rafinerija, odakle smo kupovali gorivo, razbijena je - rekao je on.





Krim pod najjačim pritiskom

U Sevastopolju i na Krimu stanovnici prijavljuju višesatne redove, probleme sa QR kodovima za gorivo i ograničenja pri kupovini. Rojters je ranije objavio da su vlasti u Sevastopolju uvele limit od 20 litara po osobi, uz QR kodove povezane sa registarskim tablicama vozila.

Dodatni problem napravio je sistem za izdavanje kodova, jer radi preko mesindžera „Maks“, koji je nedavno uklonjen iz App Store-a. Vlasnici ajfona zbog toga traže zaobilazna rešenja ili kupuju benzin iz ruke.

Na crnom tržištu cene divljaju. Preprodavci odlaze po gorivo na kopno, kupuju benzin i zatim ga prodaju po ceni od 170 do 260 rubalja za litar. Meštani tvrde da goriva gotovo da nema ni na prvih 100 kilometara posle Krimskog mosta.

Kada se benzin pojavi u slobodnoj prodaji, na pumpama odmah nastaje haos. Redovi, prema navodima stanovnika, traju od četiri do deset sati.

Limiti stigli i do velikih gradova

Kriza više nije ograničena samo na Krim. U Sankt Peterburgu su sve pumpe „Tatnjefta“ uvele ograničenje od najviše 20 litara benzina AИ-92 i AИ-95 po automobilu. Ranije je limit od 50 litara uveden i na pumpama „Kirišiavtoservisa“.

Slična slika stiže iz Nižnjekamska. Od jutra se formiraju redovi na pumpama, na delu stanica benzina više nema, a sve pumpe „Tatnjefta“ u gradu su zatvorene.

The Moscow Times je ranije pisao da su pojedine pumpe u Moskvi, Moskovskoj oblasti, Tverskoj i Jaroslavskoj oblasti već uvodile limite od 20 litara po kupovini.

Udari na rafinerije i slab lanac snabdevanja

Nestašice se povezuju sa udarima ukrajinskih dronova na ruske rafinerije i logistiku. Meduza je još u maju prenela da se nezavisne pumpe suočavaju sa ozbiljnim manjkom benzina posle napada na rafinerije, dok su menadžeri u sektoru govorili da goriva „nema uopšte“.

Ruske vlasti pokušavaju da smire situaciju i tvrde da se snabdevanje stabilizuje, ali stanje na terenu pokazuje drugačiju sliku: limiti, prazni rezervoari, zatvorene pumpe i redovi koji se mere satima.

Ako se kriza nastavi, problem više neće biti samo cena goriva. Biće pitanje svakodnevnog života, transporta, snabdevanja i poverenja građana da država može da održi osnovni energetski sistem pod pritiskom rata.