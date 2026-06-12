Tramp je na platformi Truth Social optužio Teheran da pokušava da predstavi sporazum onako kako njemu odgovara, dok se pregovori o prekidu vatre nalaze u završnoj fazi.

- Iranci su veoma nečasni ljudi za saradnju. Bilo bi im bolje da se brzo urazume - poručio je Tramp.

Njegova reakcija usledila je pošto su iranski mediji objavili da Iran ne namerava da odustane od kontrole nad Ormuskim moreuzom, niti da u memorandumu preuzme nove obaveze u vezi sa nuklearnim programom.

Ormuski moreuz ostaje glavna tačka spora

Iranski mediji tvrde da Teheran neće prepustiti kontrolu nad Ormuskim moreuzom ni u jednom mirovnom dogovoru sa Vašingtonom, dok god rat ne bude smatrao završenim.

„Suprotno onome što prenose zapadni mediji, Iran se neće obavezati da se odrekne kontrole nad Ormuskim moreuzom. Jedino pitanje koje se pominje u memorandumu jeste obnova plovidbe kroz Ormuski moreuz posle završetka rata. Glavni cilj potpisivanja jeste okončanje rata na svim frontovima“, objavili su iranski mediji.

Tramp je, međutim, posebno osudio iranski napad na indijske brodove koji su napuštali Ormuski moreuz, ocenjujući da je takav potez potpuno neprihvatljiv.

Time je jasno stavio do znanja da Vašington ne prihvata iransko tumačenje po kojem Teheran zadržava punu kontrolu nad najvažnijim pomorskim prolazom za svetsku trgovinu naftom.

Sankcije i nuklearni program guraju se za kasnije

Prema pisanju IRNA, pitanje američkih sankcija Iranu bilo bi ostavljeno za period posle potpisivanja memoranduma i isteka roka od 60 dana predviđenog za mirovne pregovore.

Iranski mediji tvrde da memorandum ne bi obavezivao Teheran ni na kakve ustupke u vezi sa nuklearnim pitanjem, niti bi druga strana odmah morala da ukine sankcije.

„Ukoliko Teheran odluči da potpiše memorandum, deo sredstava biće odmah oslobođen, dok će ostatak biti odblokiran postepeno“, navode iranski mediji.

Upravo tu je nastao sudar dve verzije istog dogovora. Iran pokušava da predstavi memorandum kao okvir za prekid rata bez velikih ustupaka, dok Tramp tvrdi da uslovi nisu takvi i da Teheran širi lažne informacije.

Pregovori ušli u najosetljiviju fazu

Pregovori o prekidu vatre ove sedmice ušli su u ključnu fazu, naročito posle Trampove tvrdnje da je sporazum u velikoj meri usaglašen uoči samita G7.

Ali poslednja razmena poruka pokazuje da dogovor još nije zakucan. Iran želi da sačuva kontrolu nad Ormuskim moreuzom, da odloži nuklearna pitanja i da odmah dođe do dela zamrznutog novca. Tramp, sa druge strane, ne želi da dozvoli da Teheran u javnosti proglasi pobedu pre potpisivanja.

Zato sada nije sporno samo šta piše u memorandumu, već i ko će prvi nametnuti tumačenje tog papira.

Ako sporazum bude potpisan, mogao bi da zaustavi rat i otvori 60 dana za šire pregovore. Ako se pregovori raspadnu, Ormuski moreuz ponovo može postati tačka na kojoj se lome nafta, brodovi i američko-iranski sukob.