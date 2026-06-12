"Obaveštavanje je potrebno samo za punoletne članove porodica zaposlenih u diplomatskim misijama akreditovanih u Ruskoj Federaciji. Maloletnici, kao i neakreditovani rođaci koji dolaze u Rusku Federaciju na period do 90 dana, ne moraju da podnose obaveštenja", navodi se u uputstvu Odeljenja za državni protokol ruskog ministarstva, prenosi TASS.

Građani Rusije koji rade u diplomatskim predstavništvima i konzularnim ustanovama EU i predstavništvu EU u Moskvi ne podležu ovom režimu.

Ranije je u okviru 19. paketa sankcija EU uvedeno ograničenje kretanja ruskih diplomata unutar EU na teritoriju zemlje akreditacije, uz obavezu obaveštavanja vlasti ukoliko nameravaju da posete ili prođu kroz druge države članice EU.

Pored toga, svaka država članica EU može zahtevati prethodno odobrenje pored obaveštenja. Uredba Saveta EU kojom se utvrđuju ograničenja kretanja ruskog diplomatskog osoblja unutar Šengenskog prostora stupila je na snagu 25. januara.