Italijanska premijerka Đorđa Meloni poručila je danas da Evropa mora da nastavi da podržava rat u Ukrajini i pojača pritisak na Rusiju, nakon što je njena vlada predstavila novi paket sankcija Moskvi uoči samita Evropske unije.

- Podržavamo odbranu Ukrajine. Naš stav ostaje nepromenjen. Podrška Kijevu i održavanje pritiska na Moskvu ostaje jedini način da se pokrenu pregovori, zato podržavamo 21. paket evropskih sankcija - rekala je Meloni, prenosi ANSA.

Dodala je da Evropa treba da izabere "autoritativnu ličnost" koja će učestvovati u mogućim budućim pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.

Meloni traži sankcije za Bena Gvira

Meloni je rekla i da njena vlada podržava sankcije protiv nasilnih izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali i da bi takođe želela da se uvedu i protiv izraelskog ministra nacionalne bezbednosti Itamara Ben Gvira.

Izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir oštro je kritikovao Italiju nakon vesti da ga je rimsko tužilaštvo stavilo pod istragu u vezi sa aferom oko humanitarne flotile za Gazu i pritvaranja njenih aktivista od strane izraelskih vlasti.

Istraga o presretanju flotile za Gazu

Istraga o postupanju izraelskih vlasti prema aktivistima flotile, među kojima su i italijanski državljani, traje u Italiji već nekoliko nedelja, a u okviru istrage iznete su optužbe za mučenje i otmicu, piše Ansa.

Italijanske vlasti su pokrenule zvaničnu istragu o presretanju i pritvaranju italijanskih državljana na humanitarnoj floti za Gazu, koja je izvedena u međunarodnim vodama.