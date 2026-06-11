Američki predsednik Donald Tramp zapretio je novim i još snažnijim bombardovanjem Irana, poručivši da će američka vojska večeras izvesti „veće i moćnije“ udare nego do sada.

Govoreći za Foks njuz, Tramp je rekao da će Iran biti primoran da prihvati američke uslove ukoliko želi da izbegne dalju eskalaciju sukoba.

On je ocenio da će se iransko rukovodstvo na kraju suočiti sa situacijom u kojoj više neće moći da nastavi otpor i da će morati da prihvati poraz.

Bela zastava kao poruka Teheranu

Tramp je u obraćanju govorio o mogućnosti da Iran bude primoran na kapitulaciju, navodeći da će se, prema njegovom mišljenju, na kraju suočiti sa nadmoćnijom silom.

Njegove izjave pokazuju da Vašington više ne pokušava da sukob sa Iranom predstavi kao ograničenu vojnu operaciju, već da otvoreno govori o pritisku koji bi trebalo da dovede do promene ponašanja Teherana.

Pominjanje „bele zastave“ mnogi tumače kao poruku da američki predsednik ne traži samo prekid napada ili nastavak pregovora, već politički ustupak iranske strane.

Takva retorika dodatno komplikuje mogućnost diplomatskog rešenja, jer ostavlja malo prostora za kompromis.

Najava novih udara

Tramp je najavio da će američki napadi biti „veći“ i „moćniji“ nego prethodnih dana.

Njegove izjave dolaze nakon višednevnih udara, pojačanih tenzija u Persijskom zalivu i upozorenja da bi na meti mogli da se nađu i važni energetski objekti Irana.

Ranije je američki predsednik pominjao i mogućnost udara na ključnu infrastrukturu povezanu sa izvozom nafte, uključujući i ostrvo Hark, koje predstavlja jednu od najvažnijih tačaka iranske naftne industrije.

Sve to ukazuje da se sukob između Vašingtona i Teherana nalazi u novoj fazi, u kojoj se vojni i ekonomski pritisak koriste istovremeno.

Za saveznike SAD u regionu to predstavlja upozorenje na mogućnost dalje eskalacije, dok energetska tržišta sa velikom pažnjom prate razvoj događaja u Persijskom zalivu.