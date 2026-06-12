Predsednik Rusije Vladimir Putin razrešio je Andreja Kazakova dužnosti šefa svog kabineta i istovremeno imenovao Aleksandra Matvejeva na tu funkciju.

Odgovarajući predsednički ukazi objavljeni su na zvaničnoj internet stranici za pravne informacije, prenose RIA Novosti.

- Razrešiti Andreja Anatoljeviča Kazakova sa mesta šefa Kancelarije predsednika Ruske Federacije - navodi se u jednom od ukaza koje je potpisao ruski predsednik.

Drugim ukazom Putin je za novog šefa Kancelarije predsednika Ruske Federacije imenovao Aleksandra Matvejeva.

Za sada nisu objavljeni dodatni detalji o razlozima smene, niti je saopšteno da li će Andrej Kazakov biti raspoređen na neku drugu funkciju u državnom aparatu.

Promena na čelu predsedničke kancelarije dolazi u trenutku kada Kremlj nastavlja sa kadrovskim promenama u okviru državne administracije.