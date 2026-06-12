Jedna od najbizarnijih i najređih životinja na svetu, takozvana goblin ajkula, prvi put je snimljena živa u dubinama okeana, a naučnici priznaju da prizor izgleda kao scena iz horor filma.

Zastrašujući snimak prikazuje drevnog morskog predatora kako klizi kroz potpuni mrak sa ogromnom njuškom i izduženom vilicom koja može da se izbaci unapred poput praćke kako bi zgrabila plen.

Profesor Kulum Braun sa Univerziteta Mekvori u Australiji nije krio oduševljenje, ali ni šok izgledom ove životinje.

- Izgledaju apsolutno jezivo. To su verovatno najružnije ajkule na planeti. Imaju lice koje ni rođena majka ne bi mogla da voli - rekao je Braun.

Fosil star 125 miliona godina

Goblin ajkule gotovo se nisu menjale više od 125 miliona godina, zbog čega ih naučnici nazivaju „živim fosilima“. Ove neobične životinje pojavile su se još u vreme kada su na Zemlji počeli da se razvijaju prvi cvetovi.

Do sada su ih ljudi viđali gotovo isključivo kada bi se slučajno zaplele u ribarske mreže, ali nikada žive u njihovom prirodnom okruženju.

Njihova duga njuška prekrivena je posebnim ćelijama koje registruju električne impulse drugih životinja, dok im se vilica munjevito izbacuje unapred i hvata plen.

Snimak nastao na skoro dva kilometra dubine

Istorijski snimak nastao je tokom ekspedicije australijskih naučnika u Tonganskom rovu, drugoj najdubljoj tački na planeti.

Posle više od 50 dana neprekidnog snimanja, kamere su 2024. godine zabeležile 20 sekundi susreta sa ovim morskim čudovištem na dubini od 1.997 metara, gde vlada potpuni mrak i gotovo ledene temperature.

Ovaj snimak, zajedno sa još jednim zabeleženim kod ostrva Džarvis 2019. godine, postao je osnova naučnog rada objavljenog 2026. godine u časopisu Journal of Fish Biology.

Vilica koja se izbacuje poput katapulta

Stručnjaci navode da goblin ajkule mogu da narastu i do sedam metara dužine, a zbog sporog metabolizma kreću se veoma polako.

Njihovo najstrašnije oružje je fleksibilna vilica koja može da se izbaci gotovo do dužine njuške, nakon čega se vraća unazad poput katapulta i povlači plen.

Zbog retkih susreta sa ljudima i neobičnog izgleda, goblin ajkula tokom decenija stekla je gotovo mitski status među ljubiteljima okeana i naučnicima.

Iako izgledaju zastrašujuće, stručnjaci ističu da ove drevne životinje žive u dubinama do kojih čovek gotovo nikada ne zalazi i da ne predstavljaju opasnost za ljude.