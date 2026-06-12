Gabrijel tvrdi da ruski predsednik godinama pažljivo prati Nemačku, njene medije, političke sukobe i raspoloženje javnosti, zbog čega Moskva veoma dobro zna gde su slabe tačke Berlina.

- Mislim da on najviše pažnje obraća na Nemce, poznaje nas prilično dobro. Ponekad čak i bolje nego što mi poznajemo sami sebe - rekao je Gabrijel za Bild.

Prema njegovim rečima, Putin redovno prati nemačke televizijske programe i čita nemačku štampu, što mu omogućava da izbliza posmatra kako se menjaju stavovi nemačkog društva, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini, odnosu prema Rusiji i ulozi Nemačke u Evropi.

Berlin pod pritiskom

Gabrijelova izjava nije obična opaska bivšeg ministra. Ona dolazi u trenutku kada Nemačka, Francuska i Velika Britanija pokušavaju da oblikuju novu evropsku poziciju prema Moskvi i mogućim pregovorima o Ukrajini.

Prema ranijim navodima Blumberga, Kir Starmer, Emanuel Makron i Fridrih Merc pokušavaju da obezbede podršku američkog predsednika Donalda Trampa za obnovu pregovora o mirnom rešenju.

Evropska „trojka“, prema tim informacijama, želi razgovore sa Moskvom, ali sa tvrđih pozicija nego ranije. U Londonu, Parizu i Berlinu procenjuju da se tok rata promenio u korist Ukrajine i da bi to moglo da otvori prostor za drugačije pregovore.

Upravo tu Gabrijelova ocena dobija težinu. Ako Putin zaista tako dobro poznaje nemačko društvo, onda zna i koliko je Berlin podeljen između podrške Kijevu, straha od eskalacije, ekonomskog pritiska i umora građana od rata.

Putin prati nemačke slabosti

Nemačka je za Moskvu uvek bila mnogo više od još jedne evropske zemlje. To je najveća ekonomija Evropske unije, ključni igrač u sankcijama, glavni politički oslonac EU i država čije raspoloženje često određuje pravac cele Evrope.

Zato Putin, prema Gabrijelu, posebnu pažnju posvećuje baš Nemcima.

On ne gleda samo šta govore kancelar, ministri i generali. Prati se i ono što govori javnost: strah od rata, cene energije, pad industrije, protesti, izbori, slabljenje poverenja u vlast i pitanje koliko dugo Berlin može da izdrži politiku potpunog pritiska na Rusiju.

Za Kremlj su to dragocene informacije. Nemačko društvo nije jedinstveno, a svaka pukotina u Berlinu automatski postaje pukotina u evropskoj politici prema Moskvi.