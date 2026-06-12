Jedna zemlja u regionu Bliskog istoka zabranila je Izraelu da koristi njen vazdušni prostor tokom napada na Iran ranije ove nedelje, uprkos tome što mu je odobrila pristup tokom prethodnih rundi borbi, javio je izraelski javni servis Kan, ne navodeći o kojoj državi je reč.
Kako se navodi u izveštaju, ta odluka je zatekla Izrael nespremnog, jer je Jerusalim očekivao saradnju između dve zemlje, kao što je bio slučaj i u prošlosti.
Prema izveštaju, Izrael veruje da je odluka o zatvaranju vazdušnog prostora bila osmišljena da posluži kao politička poruka.
Netanjahu je izrazio optimizam po pitanju potencijanlog sporazuma SAD i Irana
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izrazio je u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom optimističan stav o sporazumu o novom nacrtu sporazuma sa Iranom, saopšteno je iz Netanjahuovog kabineta.
U saopštenju se navodi da je u razgovoru bilo reči o "novom memorandumu o razumevanju sa Iranom u vezi sa stupanjem u pregovore", prenosi Tajms of Izrael.
"Iako Izrael nije strana memoranduma o razumevanju, premijer je izrazio zahvalnost predsedniku Trampu na obećanju da će konačni sporazum postignut na kraju pregovora uključivati uklanjanje obogaćenog uranijuma, demontažu infrastrukture za obogaćivanje, ograničenja proizvodnje raketa i prestanak iranske podrške svojim terorističkim saveznicima u regionu", navodi se u saopštenju., prenosi "Times of Israel".
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