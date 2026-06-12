Jedna zemlja u regionu Bliskog istoka zabranila je Izraelu da koristi njen vazdušni prostor tokom napada na Iran ranije ove nedelje, uprkos tome što mu je odobrila pristup tokom prethodnih rundi borbi, javio je izraelski javni servis Kan, ne navodeći o kojoj državi je reč.

Kako se navodi u izveštaju, ta odluka je zatekla Izrael nespremnog, jer je Jerusalim očekivao saradnju između dve zemlje, kao što je bio slučaj i u prošlosti.

Prema izveštaju, Izrael veruje da je odluka o zatvaranju vazdušnog prostora bila osmišljena da posluži kao politička poruka.

Netanjahu je izrazio optimizam po pitanju potencijanlog sporazuma SAD i Irana