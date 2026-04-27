Stravično nevreme pogodilo je više regiona Rusije, ostavljajući iza sebe razaranja, povređene i jednu tragično izgubljenu mladu žrtvu.

Prema podacima ruskog Ministarstva za vanredne situacije, život je izgubila devojčica, dok je najmanje 31 osoba povređena u snažnim vremenskim nepogodama koje su zahvatile više federalnih okruga.

Oluja nosila sve pred sobom

Vlažan sneg praćen jakim vetrom pogodio je Sibir, Privolški, Centralni i Severozapadni deo zemlje, izazivajući ozbiljne posledice.

Među povređenima nalazi se i četvoro dece, a mnogi su završili u bolnicama zbog težine povreda.

Razaranja na svakom koraku

Nevreme je oborilo više od 740 stabala, dok je oštećeno najmanje 80 vozila.

Ulice su bile zatrpane granjem i snegom, a građani su ostali zarobljeni u haosu koji je trajao satima.

Hiljade bez struje

Bez električne energije ostalo je više od 76.000 ljudi, dok su ekipe na terenu pokušavale da što pre saniraju kvarove i uspostave normalno snabdevanje.

Sve službe na nogama

Nadležne službe su u stanju pojačane pripravnosti i rade na otklanjanju posledica, dok se građani upozoravaju na oprez zbog mogućih novih udara nevremena.