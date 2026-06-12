Ukrajinski monitoring kanali podigli su uzbunu širom zemlje nakon informacija o mogućem lansiranju raketnog sistema „Orešnik“ sa poligona Kapustin Jar, što je izazvalo talas upozorenja i praćenja situacije na teritoriji cele Ukrajine.

Iako su se prve informacije brzo proširile, naknadno se pojavila tvrdnja da lansiranje ipak nije potvrđeno i da su na poligonu održavane vojne vežbe.

Prema navodima lokalnih medija i ruskih vojnih Telegram kanala, upozorenja su se pojavila gotovo istovremeno u različitim delovima Ukrajine.

Posebnu pažnju izazvale su objave koje su govorile o mogućem korišćenju sistema „Orešnik“, zbog čega su monitoring zajednice i kanali za uzbunjivanje počeli intenzivno da prate situaciju.

Telegram kanal „Vojni dopisnici ruskog proleća“ objavio je da je širom Ukrajine proglašena uzbuna zbog mogućeg lansiranja „Orešnika“.

Slične informacije prenelo je i ukrajinsko izdanje „Strana“, navodeći da je u celoj zemlji aktivirana uzbuna zbog pretnje od balističkog udara, dok su monitoring kanali ukazivali na mogućnost napada pomenutim sistemom.

Međutim, kako su kasnije preneli isti izvori, informacije o lansiranju nisu dobile potvrdu.

„Vojni dopisnici ruskog proleća“ naveli su da, prema dostupnim podacima, lansiranje „Orešnika“ nije potvrđeno i da su na poligonu Kapustin Jar navodno izvođene vojne vežbe.

Tema „Orešnika“ privukla je dodatnu pažnju zbog ranijih izjava ruskog predsednika Vladimira Putina.

Govoreći na sastanku sa rukovodiocima stranih informativnih agencija u okviru Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma, Putin je izjavio da je majski udar „Orešnikom“ na Ukrajinu izveden u testne svrhe.

Prema njegovim rečima, cilj tog napada bio je da se proveri rezultat dejstva sistema u realnim uslovima. Ruski lider tada je objasnio da je izabrana meta na mestu koje je bilo pogodno za takvu proveru, ističući da je Moskva želela da vidi konkretne efekte udara.

Zbog toga su nove informacije o mogućem lansiranju odmah izazvale veliku pažnju i uzbunu širom Ukrajine.

Iako se ispostavilo da navodno lansiranje nije potvrđeno, sama mogućnost upotrebe „Orešnika“ bila je dovoljna da se alarm aktivira na teritoriji cele zemlje i da tema ponovo dospe u centar pažnje javnosti.