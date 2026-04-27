U videu, vlasnik nosi Frenkija, koji upija svet oko sebe. Ali čim primeti ptice na drveću, mačak ne prestaje da ih gleda.

Zuri u njih širom otvorenih očiju i blago otvorenih usta. Mačak počinje da ispušta taj nepogrešiv zvuk, mešavinu cvrkutanja i kliktanja koju mačke koriste da izraze uzbuđenje i frustraciju kada vide plen koji ne mogu da dohvate.

Frenki nastavlja da gleda gore, sa neobičnim izrazom lica. On povremeno trese glavu i ispušta zvuk kao da mjauče i cvrkuće u isto vreme. Deluje kao da je "odlepio", ali je njegova vlasnica očigledno navikla na takve reakcije.

Hit video je nasmejao mnoge koji su ga pogledali, mnogi su se šalili, a neki su pokušali da objasne razlog ovakvog mačijeg ponašanja.

„Volim kada mačke cvrkuću. Tako je sladak“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je primetio: „O, bože, on se zapravo smeši.“

Bio je tu i iznenađujuće informativan komentar koji je bacio svetlo na Frenkijevo ponašanje.

„Zanimljivo! Mačke pokušavaju da imitiraju ptičji cvrkut. Ako pažljivo slušate, on pokušava da uskladi zvuk sa pticom koju čuje. Mačke to rade da bi namamile ptice. Frenki u ovom videu ne pokušava da lovi, ali i dalje ima instinkt da cvrkuće kada ih čuje. Tako slatko!“