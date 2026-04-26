Pojavio se novi snimak sa gala večere u Vašingtonu na kojoj je došlo do pucnjave, a koji se širi društvenim mrežama. Objavio ga je nezavisni novinar Aron Parnas.

Na snimku se može videti direktor FBI Keš Patel, koji deluje prilično uplašeno i uznemireno. Dok pripadnici obezbeđenja reaguju na događaj, on ostaje da sedi na svom mestu i saginje se dok pucnjava traje.

Podsetimo, Donald Tramp je hitno evakuisan sa večere Udruženja dopisnika, nakon što je jedan napadač otvorio vatru. Osumnjičeni, koji je u pritvoru, identifikovan je kao Kol Tomas Alen (31). U pucnjavi je ranjen jedan pripadnik obezbeđenja.

Tramp je na pres konferenciji održanoj nakon upada naoružanog napadača rekao da "veruje da je napad bio usmeren na njega".