Snimak sa jedne od plaža u Sočiju izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama i podelio javnost u Rusiji. Dve žene koje su tokom kupanja primetile pripadnike vojske u blizini popularnog peščanog spruda Adler objavile su video uz komentar:

- Pogledajte zašto mi je skoro ispao telefon.

Kako su objasnile, iznenadile su se kada su iza sebe, dok su bile u kupaćim kostimima, ugledale pripadnike takozvane mobilne vatrogasne brigade.

Međutim, nakon što se snimak proširio internetom, usledile su burne reakcije. Pojedini korisnici društvenih mreža optužili su ih da su objavljivanjem takvih kadrova otkrile informacije koje bi mogle biti osetljive i nazvali ih izdajnicama.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da se lokacija na kojoj je snimak nastao nalazi na oko 32 kilometra od dve rezidencije ruskog predsednika Vladimira Putina, dok je treća udaljena približno 210 kilometara.

Za sada nema informacija da li su ruske vlasti reagovale povodom objavljenog snimka, ali se rasprava na društvenim mrežama ne smiruje.

Jedni smatraju da se radi o bezazlenom video-zapisu sa letovanja, dok drugi tvrde da objavljivanje takvih sadržaja može imati ozbiljne posledice u vreme pojačanih bezbednosnih mera.