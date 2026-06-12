Administracija Donalda Trampa, zajedno sa republikanskim saveznicima u Kongresu, radi na zakonskom paketu koji bi mogao drastično da promeni način funkcionisanja interneta u Sjedinjenim Državama.

Prema pisanju Axiosa, Tramp vodi razgovore sa senatorima o političkom dogovoru kojim bi savezna vlast dobila značajno veću ulogu u regulisanju digitalnog prostora, dok bi pojedine nadležnosti država bile ograničene.

Kritičari upozoravaju da se iza priče o regulaciji tehnologije krije mnogo šira ambicija i mogućnost uspostavljanja federalne kontrole nad sadržajem koji se objavljuje na internetu.

AI u zamenu za nove zakone

Prema dostupnim informacijama, deo republikanskih senatora predvođen Maršom Blekbern spreman je da podrži ograničavanje nadležnosti saveznih država u regulisanju veštačke inteligencije, u zamenu za usvajanje tri zakona koja kritičari smatraju potencijalnim instrumentima digitalne kontrole.

Reč je o zakonima Kids Online Safety Act, NO FAKES Act i sistemu obavezne verifikacije godina korisnika.

Organizacije koje se bave zaštitom građanskih prava tvrde da bi ovakva rešenja mogla da povećaju uticaj federalnih institucija na sadržaj koji se objavljuje na društvenim mrežama.

Zakon koji izaziva najviše polemika

Posebnu pažnju izaziva Kids Online Safety Act (KOSA), za koji protivnici tvrde da bi mogao da natera platforme da ograničavaju čak i potpuno legalan sadržaj.

Kritičari upozoravaju da bi Federalna trgovinska komisija, kroz sprovođenje ovog zakona, mogla indirektno da utiče na način na koji funkcionišu društvene mreže, uključujući platforme kompanije Meta.

Prema njihovim ocenama, ovakav model mogao bi da otvori prostor za političko filtriranje sadržaja pod izgovorom zaštite korisnika.

Kraj anonimnosti?

Jedan od najkontroverznijih delova paketa jeste uvođenje strožih sistema verifikacije identiteta korisnika.

Protivnici zakona smatraju da bi takve mere mogle ozbiljno da ugroze anonimnost na internetu i da omoguće veću kontrolu nad korisnicima.

Organizacije za slobodu govora upozoravaju da bi ovakva rešenja mogla da stvore mehanizme pritiska na političke protivnike i kritičare vlasti.

Debata o granicama regulacije

Trampova administracija tvrdi da je cilj ovih zakona zaštita građana, borba protiv zloupotreba veštačke inteligencije i veća bezbednost dece na internetu.

Međutim, protivnici smatraju da bi granica između regulacije i cenzure mogla postati veoma tanka.

Ukoliko paket bude usvojen, prema ocenama kritičara, moglo bi doći do jedne od najvećih promena u istoriji američkog interneta i nove rasprave o tome gde se završava zaštita korisnika, a gde počinje politička kontrola digitalnog prostora.

(Kurir)