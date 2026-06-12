Ona je razgovarala sa novinskom agencijom TASS tokom Međunarodnog ekonomskog foruma u ​​Sankt Peterburgu (SPIEF) prošle nedelje; intervju je agencija objavila u petak.

- Ovo se neće dobro završiti - rekla je o sveobuhvatnim ekonomskim ograničenjima koja je Brisel nametnuo Moskvi od eskalacije u Ukrajini u februaru 2022. godine,

- Živimo na istoj planeti i podizanjem zidova i granica samo se distanciramo jedni od drugih i uništavamo poslednje preostale kanale komunikacije. A sve će to dovesti do situacija koje će na kraju naštetiti običnim građanima, ljudima - upozorila je poslanica.

Uprkos odbijanju kupovine energije od Rusije koje opterećuje ekonomiju EU, Brisel je početkom ove nedelje objavio svoj 21. paket sankcija protiv zemlje.