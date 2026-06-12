Policija je navela da je aktivna situacija sa naoružanim napadačem završena nakon što se događaj, koji je započeo u jednom delu grada, premestio u blizinu veterinarske klinike i drugih objekata.

Gradonačelnica Midlanda Lori Blong rekla je da su vlasti koristile snimke sa dronova i robota da potvrde da je napadač mrtav.

Desetine policijskih jedinica i patrolnih vozila preplavile su područje koje je inače prometno, sa hotelima i prodavnicama automobila. Očevici su prijavili zvuke eksplozija i više desetina hitaca.

Prema informacijama bolnice u Midlandu, četiri osobe su operisane, dok je petoro zbrinuto i pušteno kući.

Grad Midland, sa oko 140.000 stanovnika, nalazi se u srcu naftno-gasne regije Teksasa i bio je u blizini mesta prošle smrtonosne pucnjave 2019. godine, kada je bivši radnik u naftnoj industriji ubio sedmoro ljudi i ranio više od dvadeset tokom napada u Midlandu i obližnjoj Odesi.

Dva grada su udaljena više od 482 kilometra zapadno od Dalasa.