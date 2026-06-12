Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i njegovi politički saveznici vrše pritisak na zakonodavce da usvoje rezoluciju kojom bi se poništili njegovi impičmenti iz prvog predsedničkog mandata, saopštio je zvaničnik Bele kuće, potvrđujući navode lista "Volstrit žurnal".

Tramp je tokom prvog mandata dva puta opozvan u Predstavničkom domu SAD, prvi put zbog optužbi za zloupotrebu položaja, a drugi put zbog optužbi da je podstakao pobunu u vezi sa napadom na Kapitol 6. januara 2021. godine, preneo je Rojters.

Prema navodima izvora, Tramp i njegov tim sada nastoje da kroz rezoluciju Kongresa simbolično ponište te odluke, iako pravni eksperti ukazuju da američki Ustav ne predviđa mehanizam za poništavanje impičmenta nakon što je on sproveden.

Zvaničnik Bele kuće rekao je da administracija poziva zakonodavce da nastave rad na tom pitanju, dok je portparolka Bele kuće Abigejl Džekson ocenila da su postupci protiv Trampa bili politički motivisani i "lažni pokušaji" diskreditacije predsednika.

Prema pisanju "Volstrit žurnala", inicijativa bi imala pre svega politički i simbolički značaj, omogućavajući Trampu i njegovim pristalicama da označe kraj višegodišnjih sporova oko impičmenta, bez stvarnog pravnog efekta.