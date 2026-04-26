Prema rečima Sirskog, situacija na frontu ostaje teška.

"Istovremeno, Odbrambene snage Ukrajine oslanjaju se na promišljeno planiranje, inovativna rešenja i efikasnu upotrebu raspoloživih sredstava za uništenje. Kao rezultat toga, neprijatelj će pretrpeti gubitke koji prevazilaze njegove mogućnosti za popunjavanje svojih jedinica", rekao je Sirski.





Zelenski i Grosi na otvaranju nove stalne postavke Nacionalnog muzeja Černobilj

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grosi prisustvovali su danas otvaranju nove stalne postavke Nacionalnog muzeja Černobilj pod nazivom "Černobilj: ljudi i značenja".

Zelenski je saopštio da je saslušao izveštaj ministra unutrašnjih poslova Igora Klimenka o radovima na saniranju posledica napada dronom ruskih snaga na zaštitni objekat nuklearne elektrane u Černobilju, izvedenog 14. februara prošle godine, kao i o potrebi daljnje podrške međunarodnih partnera, prenosi Ukrinform.