Reforma javnih medija bila je ključno predizborno obećanje stranke Tisa, koja je na parlamentarnim izborima u aprilu osvojila dvotrećinsku većinu u mađarskom parlamentu, prenosi Rojters.

Predlog zakona predviđa restruktuiranje MTVA, holdinga koji trenutno upravlja javnim medijima, što bi podrazumevalo da se on podeli na kompaniju koja je zadužena za radio i televiziju, dok bi mađarska agencija MTI ponovo bila samostalna.

Prema predlogu zakona, uspostavio bi se Nezavisni komitet za javne medije, koji bi bio zadužen za zaštitu nezavisnosti javnih medija, nadgledanje njihovog rada i finansija i učešće u izboru njihovog rukovodstva.

Komitet bi radio na paritetnoj osnovi, sa jednakom zastupljenošću vlade i opozicije, kao i predstavnika nezavisnog medijskog sektora.

Prema predlogu zakona, Savet za javne medije bi pratio principe javne službe na osnovu Povelje o javnoj službi, a njegovo reformisanje treba da osiguraq da sastav njegovih članova bude uravnoteženiji, a odluke transparentnije, uz uvođenje strožih pravila o sukobu interesa.

Reforme bi okončale mandate trenutnih rukovodilaca javnih medija, stavljajući ministra kulture Zoltana Tara na čelo javnih medija u prelaznom periodu, dok novi rukovodioci javnih medija treba da budu izabrani putem otvorenog postupka prijave.