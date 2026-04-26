Američki predsednik Donald Tramp objavio je snimak početka napada u vašingtonskom hotelu "Hilton" u kojem je sinoć došlo do pucnjave tokom večere organizovane za izveštače iz Bele kuće.

U klipu koji je Tramp postovao na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) ubrzo nakon incidenta vidi se kako muškaraca koji je otvorio vatru u holu ispred balske dvorane hotela, u kojoj je održana večera, protrčava s oružjem pored agenata Tajne službe, nakon čega oni kreću da pucaju na njega.

Osumnjičeni je uhapšen i identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) iz Torensa u Kaliforniji.

Tramp i prva dama Melanija su evakuisani sa večere.

"Jedan od agenata Tajne službe upucan je iz neposredne blizine, ali ga je spasao pancir," rekao je Tramp tokom obraćanja u Beloj kući nakon incidenta.