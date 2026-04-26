Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, prva dama SAD Melanija Tamp, potpredsednik Džej Di Vens i drugi zvaničnici Trampovog kabineta bezbedni su i nepovređeni nakon pokušaja ubistva na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće (WHCA) 25. aprila, saopšteno je danas iz Bele kuće.

"U užasnom trenutku 25. aprila na večeri dopisnika Bele kuće, predsednik Tramp i članovi njegovog kabineta preživeli su pokušaj atentata kada su ispaljeni hici. Predsednik, prva dama, potpredsednik i zvaničnici kabineta su bezbedni i nepovređeni. Tajna služba je brzo neutralisala pretnju i evakuisala prisutne. Osumnjičeni je pritvoren", navodi se u saopštenju Bele kuće.

U saopštenju se navodi da je Tramp te večeri bio domaćin događaja Bele kuće o pristupačnosti zdravstvene zaštite, na kojem je, kako se ističe, najavljen novi sporazum o cenama farmaceutskih proizvoda.

"Bila je to snažna nedelja za Ameriku. S&P 500 je nastavio rast, SAD su uspešno održale blokadu Ormuskog moreuza kako bi izvršile pritisak na Iran, a američka energetska dominacija je dodatno unapređena", ističe se u saopštenju.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle noći prisustvovao Tramp u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani.

Istraga je pokazala da je kupio dva pištolja i sačmaru, koje je držao u kući roditelja, a da oni nisu bili upoznati sa tim, dok je redovno vežbao u streljani, naveli su zvaničnici.